Disco polo wraca do Ocean Parku. Tego wieczoru we Władysławowie będzie naprawdę gorąco

Jeśli planujecie letni wypad nad morze i lubicie imprezy z przytupem, czwartek 6 sierpnia 2026 roku warto zaznaczyć w kalendarzu grubą kreską. W Ocean Parku we Władysławowie odbędzie się koncert disco polo, który zapowiada się na jedną z tych wakacyjnych nocy, gdy parkiet pod gołym niebem żyje od pierwszego refrenu do ostatniego bisu.

Start wydarzenia wyznaczono na godzinę 17:30, a miejscem zabawy będzie Ocean Park, przy ul. Żwirowej 23, Władysławowo. To propozycja nie tylko dla wiernych fanów tanecznych hitów, ale też dla wszystkich, którzy po prostu chcą spędzić wakacyjny wieczór w lekkim, rozrywkowym klimacie.

Największe nazwiska na scenie. Czadoman, Ronnie Ferrari i Playboys zrobią swoje

Line-up wygląda bardzo konkretnie i ma wszystko, czego oczekują fani disco polo. Na scenie pojawią się:

Czadoman

Ronnie Ferrari

Playboys

Pewniaki

Najmocniej elektryzuje oczywiście obecność Czadomana, jednego z najbardziej rozpoznawalnych showmanów polskiej sceny tanecznej. To artysta, który od lat potrafi rozkręcić publiczność w kilka sekund, a jego koncerty słyną z energii, kontaktu z fanami i refrenów, które niesie cały tłum. Nieprzypadkowo na Spotify przyciąga ponad 581 tysięcy słuchaczy miesięcznie, co tylko potwierdza, że jego hity wciąż mają wielką moc.

Trudno wyobrazić sobie jego występ bez numerów, które na stałe weszły do imprezowego kanonu. Wystarczy wspomnieć „Ruda tańczy jak szalona”, by od razu poczuć klimat wesela, festynu i wakacyjnej zabawy na pełnym gazie. Na żywo takie kawałki robią jeszcze większe wrażenie, bo publiczność od pierwszych taktów wchodzi w ten rytm bez najmniejszego oporu.

Ronnie Ferrari i Playboys gwarantują wieczór pełen hitów

Ronnie Ferrari to z kolei wykonawca, którego kojarzą nie tylko fani disco polo, ale i szeroka publiczność. Jego największy hit „Ona by tak chciała” błyskawicznie stał się ogólnopolskim fenomenem i do dziś świetnie sprawdza się na każdej imprezie. We Władysławowie może być jednym z tych momentów wieczoru, kiedy wszyscy śpiewają razem, niezależnie od wieku.

Bardzo mocnym punktem programu będzie też zespół Playboys, doskonale znany miłośnikom nowoczesnego disco polo. Grupa od lat utrzymuje wysoką formę koncertową, a takie utwory jak „Lejde” czy „Nasza noc” regularnie rozkręcają taneczne wydarzenia w całej Polsce. To właśnie ten typ zespołu, który potrafi połączyć chwytliwą melodię z wakacyjnym luzem i scenicznią energią.

Skład uzupełniają Pewniaki, którzy dołożą do tego wieczoru swoje taneczne brzmienie. Dzięki takiej mieszance szykuje się koncert, w którym nie będzie miejsca na przestoje.

Nie tylko dla fanów disco polo. Tu liczy się wakacyjny klimat i dobra zabawa

Ten koncert ma atut, którego trudno nie docenić - odbywa się w miejscu, które samo w sobie jest letnią atrakcją. Bilet obejmuje także dostęp do atrakcji Ocean Parku, więc można pojawić się wcześniej i połączyć koncert z dłuższym wypadem do jednego z bardziej rozpoznawalnych punktów we Władysławowie.

Dla wielu osób to może być idealny plan na sierpniowe popołudnie i wieczór: najpierw rodzinny lub towarzyski czas w parku, a później wejście w imprezowy klimat z muzyką, którą zna cała Polska. Nawet jeśli na co dzień nie słuchacie disco polo, taki koncert nad morzem ma w sobie coś, co po prostu wciąga - luz, wspólne śpiewanie i atmosferę wakacji bez spiny.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Wszystko odbędzie się w czwartek 6 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:30 w Ocean Parku we Władysławowie.

Adres: ul. Żwirowa 23, Władysławowo.

To termin, który może przyciągnąć zarówno turystów wypoczywających nad Bałtykiem, jak i mieszkańców regionu. W środku wakacji taki zestaw wykonawców i nadmorski klimat to gotowy przepis na frekwencyjny strzał.

Pogoda wygląda obiecująco. Wieczór powinien sprzyjać zabawie

Prognoza na czas koncertu jest całkiem przyjemna - we Władysławowie ma być około 22°C, pochmurnie, ale z niewielkim ryzykiem opadów. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują dłuższy wieczór pod chmurką, choć przy nadmorskim wietrze warto mieć na uwadze, że później odczuwalna temperatura może być nieco niższa.

Warto pomyśleć o wcześniejszym przyjeździe

Jeśli wybieracie się na koncert samochodem, warto wcześniej rozejrzeć się za miejscem postojowym we Władysławowie. W okolicy można szukać takich punktów jak Bezpłatny Parking, Parking Miejski Teltor-Pol przy ul. Żeromskiego 2/3 czy pobliski Parking na terenie miasta.

Dobrą opcją będzie przyjazd z zapasem czasu, zwłaszcza że przed samym koncertem można jeszcze skorzystać z atrakcji Ocean Parku i bez pośpiechu wejść w imprezowy nastrój.