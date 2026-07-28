Julia Wieniawa przejdzie z TVN do Polsatu?! Zdrójkowski ocenia jej szanse w jury tanecznego show

Julia Wieniawa zakończyła pracę w Mam Talent. Fani liczą na Taniec z Gwiazdami

Po trzech sezonach pracy w programie „Mam talent!” aktorka oficjalnie ogłosiła zakończenie współpracy ze stacją TVN. Gwiazda pożegnała widzów oraz ekipę produkcyjną na swoich profilach w mediach społecznościowych. Ten niespodziewany komunikat wywołał w sieci lawinę komentarzy. Wsparcie dla artystki błyskawicznie wyrazili zarówno jej fani, jak i zaprzyjaźnione osoby z branży telewizyjnej, w tym prezenterka Paulina Krupińska.

Rezygnacja błyskawicznie uruchomiła falę medialnych domysłów o zawodowej przyszłości celebrytki. W kuluarach mówi się o głośnym transferze, ponieważ Julia Wieniawa ma szansę zająć miejsce Ewy Kasprzyk w jury „Tańca z gwiazdami” na antenie Polsatu. Aktorka doskonale zna ten program, gdyż w przeszłości brała w nim udział i wytańczyła wysokie, drugie miejsce. Dodatkowo w poprzednim sezonie gościła na parkiecie jako wokalistka, występując tam dzień po finale konkurencyjnego „Mam Talent”. Taki obrót spraw sprawia, że fani coraz mocniej wierzą w jej powrót do tanecznego show w nowej roli.

Aktorzy z Rodzinki.pl komentują doniesienia. Zdrójkowski o szansach Wieniawy w Polsacie

Sama celebrytka umiejętnie podgrzewa atmosferę wokół swojej osoby. Podczas ostatniego koncertu żartobliwie nawiązywała do tańca i rozdawała publiczności wirtualne dziesiątki z porozumiewawczym uśmiechem. Gorące plotki postanowili skomentować jej dawni koledzy z planu serialu „Rodzinka.pl”, Mateusz Pawłowski oraz Adam Zdrójkowski. W wywiadzie dla portalu Kozaczek aktorzy wprost odpowiedzieli, czy brakuje im ocen ze strony znanej koleżanki.

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- Nie żałuję, że mnie Julia nie będzie oceniała. Ale nie dlatego, że mam jakiś problem z oceną Julki, tylko po prostu jesteśmy tak blisko się kumplujemy, że mogłoby to być nieobiektywne. Fakt jest taki, że wydaje mi się, że Julka naprawdę to jest jedna z niewielu osób z naszego takiego pokolenia, które mogłoby rzeczywiście mieć swoje zdanie. Zna się na tańcu, sama tańczy, sama na scenie tak naprawdę wie czym jest scena, ogólnie rzecz ujmując. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pik, jeżeli chodzi o odświeżenie formatu, a wiemy o tym, że Polsat stara się chyba to właśnie zrobić. Myślę, że Julka jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu - powiedział Zdrójkowski.

Z tą opinią w pełni zgodził się Mateusz Pawłowski. Aktor zaznaczył, że poprzednie jurorskie doświadczenie celebrytki stanowi jej ogromny atut. Zwrócił jednak uwagę na pewien haczyk. Zastanawiał się, w jaki sposób gwiazda rzetelnie oceni znajomych z show-biznesu, skoro wcześniej wykazywała się tak dużą łagodnością wobec zupełnie obcych ludzi.

Należy pamiętać, że obaj aktorzy wystąpili już w słynnym programie. Regularnie pojawiają się jednak nieoficjalne doniesienia na temat przygotowań do specjalnej edycji z udziałem dawnych gwiazd.