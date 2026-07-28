Wielki powrót „Rancza” coraz bliżej. Padła długo wyczekiwana data

Gdy 27 listopada 2016 roku wyemitowano ostatni odcinek „Rancza”, wielu widzów nie chciało uwierzyć, że to naprawdę koniec. Serial przez dekadę nie tylko bawił, ale też w krzywym zwierciadle pokazywał polską politykę, lokalne konflikty, rodzinne problemy i zmieniającą się rzeczywistość. Sympatia do bohaterów okazała się tak silna, że nawet po zakończeniu produkcji zainteresowanie „Ranczem” nie malało. Kolejne pokolenia poznawały Lucy, Kusego, wójta, księdza, Czerepacha, Michałową i stałych bywalców słynnej ławeczki dzięki telewizyjnym powtórkom oraz serwisom internetowym. Teraz Wilkowyje naprawdę ponownie ożyją.
Lucy wróci do miejsca, które zmieniło jej życie
Historia „Rancza” rozpoczęła się 5 marca 2006 roku. To właśnie wtedy widzowie po raz pierwszy zobaczyli Lucy Wilską, Amerykankę polskiego pochodzenia, która przyjechała do ojczyzny swojej babci. Miała zająć się odziedziczonym dworkiem, uporządkować sprawy i najprawdopodobniej wrócić do Stanów Zjednoczonych.
Wilkowyje szybko pokrzyżowały jej plany. Lucy została w Polsce, związała się z Kusym i rozpoczęła zupełnie nowe życie. Grana przez Ilonę Ostrowską bohaterka stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich seriali.
Po latach aktorka ponownie stanęła na planie u boku kolegów i koleżanek z dawnej obsady. Do produkcji wrócili między innymi Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski oraz Violetta Arlak. Jedną z nowych twarzy będzie Daniel Olbrychski.
W obsadzie zabraknie Pawła Królikowskiego oraz Franciszka Pieczki. Wciąż nie ujawniono, w jaki sposób twórcy odniosą się w serialu do nieobecności Kusego i Stacha Japycza.
Scenariusz nowego "Rancza" czekał na realizację przez ponad dekadę
Sześć nowych odcinków powstaje pod wspólnym tytułem „Ranczo. Zemsta wiedźm”. Historia nie została napisana dopiero po decyzji o reaktywacji produkcji. Jej autorem był Andrzej Grembowicz, czyli Robert Brutter, główny scenarzysta serialu. Materiał powstał jeszcze przed jego śmiercią w 2018 roku. Po latach został przystosowany do zmian, które zaszły zarówno w świecie przedstawionym, jak i w prawdziwej Polsce. W pracach uczestniczył Marcin Grembowicz, syn scenarzysty. To oznacza, że nowa odsłona ma zachować charakter oryginalnego „Rancza”, a jednocześnie pokazać Wilkowyje i ich mieszkańców po długiej przerwie.
Nowe odcinki „Rancza” pojawią się w grudniu
Fani od początku zdjęć zadawali przede wszystkim jedno pytanie: kiedy zobaczą gotową produkcję? Odpowiedź niespodziewanie pojawiła się w mediach społecznościowych Tomasza Syguta. Dyrektor generalny TVP zamieścił zdjęcie z Cezarym Żakiem, Arturem Barcisiem i Martą Chodorowską. W krótkim wpisie poinformował, że przed ekipą zostały ostatnie dni pracy, a premierowe odcinki trafią na antenę w grudniu 2026 roku.
Z premierem i prezydentem;) Wielki powrót Rancza coraz bliżej. Przed ekipą ostatnie dni zdjęciowe. Fajnie, że udało się ten projekt doprowadzić do finału. Ranczersi czekali na to 10 długich lat. Nowe odcinki w grudniu, a już niebawem Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Także z gwiazdami serialu – przekazał Tomasz Sygut.
Na dokładną datę emisji trzeba jeszcze poczekać. Jedno jest już jednak pewne: tegoroczne święta mogą upłynąć widzom pod znakiem powrotu do Wilkowyj.