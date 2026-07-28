Karolina Ludwiniak jako nowa Dorotka w "Ranczu". Aktorka przerywa milczenie

Powrót serialu "Ranczo". Co wiadomo o nowym sezonie?

Początkowo twórcy hitowego serialu TVP zakładali, że historia zakończy się na czterech sezonach. Nadawana w latach 2006–2016 w TVP1 opowieść niespodziewanie zyskała jednak miano kultowej, a w szczytowym momencie przyciągała przed ekrany niemal 10 milionów widzów. Perypetie Lucy, Amerykanki osiedlającej się w starym dworku w Wilkowyjach, błyskawicznie zyskały sympatię polskiej publiczności. Konflikt między braćmi bliźniakami, wójtem i księdzem (w obu rolach świetny Cezary Żak), a także legendarne dyskusje na ławeczce pod sklepem sprawiły, że produkcja przetrwała na antenie aż przez dekadę.

W grudniu 2025 roku oficjalnie potwierdzono, że powstanie finałowa seria "Rancza". Nowy sezon, zatytułowany "Zemsta wiedźm", przedstawi losy bohaterów po 10 latach od zakończenia poprzednich wątków. Jak informuje "Super Express", w produkcji zobaczymy m.in. Violettę Arlak, Artura Barcisia, Magdalenę Kutę, Jacka Kawalca, Martę Chodorowską, Piotra Ligienzę, Arkadiusza Naderę, Cezarego Żaka, Grażynę Zielińską, Katarzynę Żak, Mateusza Rusina, Bartłomieja Kasprzykowskiego, Martę Lipińską oraz Ilonę Ostrowską. Premiera zaplanowana jest na grudzień 2026 roku.

Ranczo. Dorosła Dorotka po raz pierwszy na planie! Cezary Żak przedstwił córkę Lucy i Kusego

Karolina Ludwiniak zagra dorosłą Dorotkę w "Ranczu". Aktorka zabiera głos

Informację, że to właśnie Karolina Ludwiniak wcieli się w postać dorosłej Dorotki w kontynuacji "Rancza", podawał wcześniej "Super Express", powołując się na własne źródła. Część fanów spodziewała się powrotu aktorki grającej córkę Lucy i Kusego w poprzednich seriach, jednak twórcy zdecydowali się zaangażować nową osobę. Do tej pory Ludwiniak nie zabierała głosu w tej sprawie, a jej obecność potwierdzały jedynie zdjęcia z planu publikowane m.in. przez Cezarego Żaka. Milczenie przerwała 28 lipca 2026 roku, udzielając pierwszej wypowiedzi o swoim angażu.

- Na planie czuję się wspaniale. Jest to niesamowite przeżycie dla mnie być tutaj na planie rancha ze wszystkimi aktorami, których znam, podziwiam. Granie Dorotki dla mnie to jest fantastyczna przygoda i ogromna radość być tutaj na planie - podsumowała Karolina Ludwiniak.

Karolina Ludwiniak to stawiająca pierwsze kroki w zawodzie aktorka, która swój warsztat szlifowała na artystycznych uczelniach w Wielkiej Brytanii, głównie w Londynie. Dotychczas występowała w projektach anglojęzycznych. W 2027 roku widzowie zobaczą ją również w zapowiadanej ekranizacji "Szatana z siódmej klasy".