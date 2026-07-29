Quiz: "Ranczo" czy "Na Wspólnej"? Połącz WĄTEK z serialem. Zobacz, czy WSZYSTKO pamiętasz

"Ranczo" to kultowy serial

Obyczajowo-komediowy serial "Ranczo" zadebiutował na antenie TVP1 w marcu 2006 roku i szybko urósł do rangi prawdziwego fenomenu społecznego. Fabuła skupia się na losach Amerykanki polskiego pochodzenia, Lucy Wilskiej, która przyjeżdża do niewielkiej wsi Wilkowyje, by objąć spadek po babci. Jej pojawienie się wywraca do góry nogami życie lokalnej społeczności, w której pierwsze skrzypce grają skłóceni ze sobą bracia bliźniacy – wójt i ksiądz. W tej podwójnej roli fenomenalnie zaprezentował się Cezary Żak. Obok niego na ekranie czarowali m.in. Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski, Artur Barciś oraz Marta Lipińska. Emisję zakończono w 2016 roku po 10 sezonach, jednak serial wciąż bije rekordy popularności w powtórkach i na platformach streamingowych.

W 2025 roku ogłoszono, że "Rancza" wraca na ekrany. Emisja planowana na grudzień 2026.

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"Na Wspólnej" zachwyca od lat

"Na Wspólnej" to jeden z najważniejszych i najdłużej emitowanych tytanów polskiej telewizji. Telenowela zadebiutowała na antenie stacji TVN w styczniu 2003 roku i od ponad dwóch dekad nieprzerwanie przyciąga przed ekrany kolejne pokolenia widzów. Historia bierze swój początek od grupy wychowanków domu dziecka, którzy po latach postanawiają stworzyć wspólną przestrzeń i zamieszkać w jednym z warszawskich apartamentowców przy tytułowej ul. Wspólnej. Wątki serialu splatają ze sobą dramaty osobiste, skomplikowane relacje rodzinne, romanse oraz aktualne problemy społeczne. Na przestrzeni lat w obsadzie pojawiła się plejada gwiazd. F

ilarami produkcji pozostają m.in. Mieczysław Hryniewicz, Ewa Gawryluk, Grażyna Wolszczak, Robert Kudelski czy Anna Guzik.

Produkcja od lat utrzymuje się na topie oglądalności w swoim segmencie czasowym. Dodatkowo jest niezwykle popularna na streamingach takich jak HBO Max oraz Player.

"Na Wspólnej" czy "Ranczo"? Połącz wątek z odpowiednim serialem

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