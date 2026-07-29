Quiz: "Ranczo" czy "Na Wspólnej"? Połącz WĄTEK z serialem. Zobacz, czy WSZYSTKO pamiętasz

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-29 14:02

"Ranczo" to dalej jeden z popularniejszych polskich seriali. Nic dziwnego - Wilkowyje były idealnym zobrazowaniem Polski, ale z nutą humoru. A gdyby tak porównać to z... "Na Wspólnej"? Czas na wyjątkowy quiz. 11 pytań o wątki z obu seriali. Czy będziecie potrafili je połączyć z odpowiednią produkcją? Zaraz to sprawdzimy

"Ranczo" to kultowy serial

Obyczajowo-komediowy serial "Ranczo" zadebiutował na antenie TVP1 w marcu 2006 roku i szybko urósł do rangi prawdziwego fenomenu społecznego. Fabuła skupia się na losach Amerykanki polskiego pochodzenia, Lucy Wilskiej, która przyjeżdża do niewielkiej wsi Wilkowyje, by objąć spadek po babci. Jej pojawienie się wywraca do góry nogami życie lokalnej społeczności, w której pierwsze skrzypce grają skłóceni ze sobą bracia bliźniacy – wójt i ksiądz. W tej podwójnej roli fenomenalnie zaprezentował się Cezary Żak. Obok niego na ekranie czarowali m.in. Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski, Artur Barciś oraz Marta Lipińska. Emisję zakończono w 2016 roku po 10 sezonach, jednak serial wciąż bije rekordy popularności w powtórkach i na platformach streamingowych. 

W 2025 roku ogłoszono, że "Rancza" wraca na ekrany. Emisja planowana na grudzień 2026. 

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"Na Wspólnej" zachwyca od lat

"Na Wspólnej" to jeden z najważniejszych i najdłużej emitowanych tytanów polskiej telewizji. Telenowela zadebiutowała na antenie stacji TVN w styczniu 2003 roku i od ponad dwóch dekad nieprzerwanie przyciąga przed ekrany kolejne pokolenia widzów. Historia bierze swój początek od grupy wychowanków domu dziecka, którzy po latach postanawiają stworzyć wspólną przestrzeń i zamieszkać w jednym z warszawskich apartamentowców przy tytułowej ul. Wspólnej. Wątki serialu splatają ze sobą dramaty osobiste, skomplikowane relacje rodzinne, romanse oraz aktualne problemy społeczne. Na przestrzeni lat w obsadzie pojawiła się plejada gwiazd. F

ilarami produkcji pozostają m.in. Mieczysław Hryniewicz, Ewa Gawryluk, Grażyna Wolszczak, Robert Kudelski czy Anna Guzik. 

Produkcja od lat utrzymuje się na topie oglądalności w swoim segmencie czasowym. Dodatkowo jest niezwykle popularna na streamingach takich jak HBO Max oraz Player. 

"Na Wspólnej" czy "Ranczo"? Połącz wątek z odpowiednim serialem 

11 pytań w formie wybory. Zapytamy o konkretne sceny, które mogą wskazać na to, gdzie rozgrywała się konkretna akcja. Padną też typowe imiona dla niektórych produkcji. Poradzicie z tym sobie? Powodzenia! 

Quiz: Ranczo czy "Na Wspólnej"? Połącz WĄTEK z serialem. Zobacz, czy WSZYSTKO pamiętasz
Pytanie 1 z 11
Maria z Włodkiem prowadzą bar z obiadami i pierogami
Na Wspólnej
Ranczo