Marta Wierzbicka-Sokolik ujawnia powody zmiany nazwiska po ślubie. Zadecydował zawodowy pragmatyzm

Dlaczego Marta Wierzbicka-Sokolik zachowała dawne nazwisko

Kobiety często bez wahania decydują się na przyjęcie nazwiska po mężu. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku znanych osób, o czym przekonała się Marta Wierzbicka-Sokolik. Aktorka stanęła przed wyborem pomiędzy życiem osobistym a marką osobistą. Gwiazda musiała zdecydować, czy zachowa dane znane widzom od lat. W wywiadzie udzielonym dla "Super Expressu" przyznała, że na początku zamierzała postąpić zupełnie inaczej.

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Marta Wierzbicka-Sokolik o problemach po ślubie z nowym nazwiskiem

Aktorka otwarcie przyznaje, że jej pierwotnym zamiarem było całkowite przejęcie danych małżonka. Zaraz po ślubie podjęła właśnie taką decyzję. Bardzo szybko zrozumiała jednak, że w branży rozrywkowej taki krok mógłby spowodować ogromny chaos.

„Ja bardzo chciałam przejąć całkowicie nazwisko męża, ale ze względu na to, że tyle lat funkcjonuję w mediach jako Marta Wierzbicka, to wydaje mi się, że potrzebowałoby to dość sporo czasu, żeby ludzie się przyzwyczaili, że nazywam się Sokolik – powiedziała w rozmowie z »Super Expressem«.”

Ostatecznie gwiazda postawiła na rozwiązanie kompromisowe i obecnie nazywa się Wierzbicka-Sokolik. Takie postanowienie nie wynikało jedynie z sentymentu, ale podyktowane było przede wszystkim chłodną kalkulacją i kwestiami zawodowymi. Pozycja w show-biznesie tworzona jest przez wiele lat, a nazwisko stanowi nieodłączny element wizerunku publicznego. Całkowite odcięcie się od dawnych personaliów stwarzało ryzyko utraty rozpoznawalności wśród widzów. Artystka zaznacza, że nawet teraz musi nieustannie pilnować poprawnego zapisu swoich danych.

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„Teraz i tak jest nadal ciężko, bo ja cały czas muszę przypominać o tym, że mam dwuczłonowe nazwisko. W każdej produkcji, gdzie jestem podpisywana na belce, zawsze pilnuję, żeby było »Marta Wierzbicka-Sokolik« - zdradziła.”

Artystka podjęła decyzję z czysto praktycznych powodów. Gwiazda nie miała zamiaru budować swojej pozycji w mediach od zera. Konieczność uświadamiania widzom, że za nowymi personaliami kryje się dokładnie ta sama twarz, była dla niej nie do przyjęcia.

„Po prostu z takiego pragmatyzmu, że nie chciałabym na nowo ludzi uczyć, jak się nazywam - dodała na koniec.”

Wywiad z aktorką przeprowadziła Julita Buczek.

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