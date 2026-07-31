Nie żyje gwiazda TTV. Miał tylko 47 lat

Nie żyje Artur Skała. Wcześniej apelowano o pomoc w poszukiwaniach

Telewizyjny format "Zakup w ciemno" błyskawicznie zyskał grono oddanych fanów stacji TTV. W programie handlarze rywalizują ze sobą, kupując w ciemno palety z tajemniczym towarem. Bohaterowie nigdy nie mają pewności, co znajduje się w licytowanych paczkach – niekiedy odkrywają drogocenne skarby, innym razem notują bolesne straty finansowe. To właśnie ten element ryzyka, nieprzewidywalne wybory i wyraziste charaktery uczestników przyciągnęły przed ekrany tłumy widzów.

Jeszcze kilka miesięcy temu bliscy Artura Skały prosili o wsparcie w jego poszukiwaniach. Zaginął 27 lipca, kiedy wyszedł ze swojego domu w Zaczerniu do pracy, jednak do niej nie dotarł. Mężczyzna zapadł się pod ziemię, a jego telefon pozostawał głuchy. W internecie błyskawicznie zaczął krążyć dramatyczny apel z prośbą o pomoc w odnalezieniu 47-latka. Podawano wówczas, że jeździł on charakterystycznym żółtym Volkswagenem Transporterem wyposażonym w czarny bagażnik dachowy.

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Nie żyje Artur Skała z TTV. Zmarł w wieku 47 lat

Artur Skała był jednym z uczestników drugiego sezonu popularnego formatu. Mężczyzna błyskawicznie zyskał sympatię odbiorców, wyróżniając się specyficznym humorem, wyrazistą osobowością i ogromną szczerością. Teraz władze stacji przekazały ponure wieści o jego śmierci.

Produkcja telewizyjnego show pożegnała 47-latka w specjalnym komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Zaznaczono, że praca na planie dała im szansę na poznanie osoby o wielkiej energii, pasji do działania i odpowiednim dystansie do otaczającej rzeczywistości.

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Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Artura Skały. Mieliśmy przywilej poznać Artura podczas realizacji programu "Zakup w ciemno". Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek odważny, autentyczny, pełen humoru i pasji, który zdecydował się podzielić z naszymi widzami fragmentem swojego życia i historii - napisali twórcy programu.

W dalszej części wpisu twórcy formatu złożyli kondolencje najbliższej rodzinie oraz znajomym zmarłego uczestnika.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim i wszystkim, którzy mieli szczęście go poznać -przekazano.

Pod opublikowanym postem błyskawicznie zaroiło się od komentarzy widzów śledzących poczynania 47-latka. Fani przywoływali jego charyzmę, niezwykły optymizm oraz niezapomniane chwile, jakich dostarczył im podczas emisji odcinków z jego udziałem.

Do tej pory do opinii publicznej nie trafiły żadne szczegóły na temat przyczyn odejścia Artura Skały. Ekipa realizacyjna nie wchodziła w detale, skupiając się na uczczeniu pamięci 47-latka i zaznaczeniu, jak wielką rolę odegrał zarówno dla twórców programu, jak i dla zasiadających przed telewizorami widzów.