W poprzednim odcinku „Na Wspólnej” doszło do dramatu podczas powrotu Marii i Włodka z wakacji w Hiszpanii. Bliscy szykowali im uroczyste powitanie, ale w trakcie lotu wydarzyło się najgorsze. Silne turbulencje, nagły atak serca i walka o życie Marii na pokładzie samolotu wstrząsnęły wszystkimi. Równolegle Junior wciąż nie potrafił wybaczyć ojcu zdrady i wyładowywał złość na siostrze oraz Elizie. Eliza usłyszała też dobrą wiadomość z sądu. Przyznano jej opiekę nad dziećmi. Agnieszka z kolei podjęła się obrony nastolatka oskarżonego o podpalenie i próbowała wywalczyć dla niego szansę na normalne życie. Co wydarzy się dalej po tych tragicznych chwilach w chmurach?

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Na Wspólnej odc. 4261 - streszczenie

Śmierć Marii wstrząsa bliskimi i zamienia ich codzienność w żałobę. Monika od rana szuka Włodka. Mężczyzna czuwa pod prosektorium, bo chce być jak najbliżej zmarłej żony. Kiedy rodzina w końcu go odnajduje, słyszy, że zgodnie z procedurą ciało Ziębowej musi zostać poddane sekcji. To dla Włodka kolejny cios. Michał próbuje pomóc w tej sprawie. Prosi o wsparcie Weronikę, a ona zwraca się do Kamila. W tym samym czasie Paweł wiezie Beatę do szpitala i nie mówi jej o tragedii, żeby nie dokładać jej stresu przed porodem. Beata rodzi zdrową córeczkę, a wzruszony Wójcik mdleje. Jarek przekazuje Elizie smutną wiadomość. Razem przygotowują się do tego, by powiedzieć dzieciom o śmierci babci.

Na Wspólnej odc. 4261 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcesz obejrzeć odcinek 4261 „Na Wspólnej”, zaplanuj wieczór przed telewizorem. Serial jest emitowany w TVN w dni powszednie. Odcinek 4261 zostanie pokazany 11 sierpnia 2026 roku o 20:15.

Na Wspólnej - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy, który od lat śledzą widzowie TVN. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej kamienicy i ich codziennych sprawach. Są tu miłości, zdrady, rodzinne konflikty, problemy w pracy i trudne momenty związane ze zdrowiem. Dzięki temu, że serial jest emitowany od lat, można obserwować, jak bohaterowie się zmieniają i dojrzewają. W obsadzie są między innymi:

Mieczysław Hryniewicz

Anna Guzik

Sylwia Gliwa

Waldemar Błaszczyk

Grażyna Wolszczak

Łukasz Konopka

Robert Kudelski

Kazimierz Mazur

Joanna Jabłczyńska

Ewa Gawryluk

Jakub Wesołowski

Lucyna Malec

Grzegorz Gzyl

Renata Dancewicz

Wojciech Brzeziński