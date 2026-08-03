W poprzednim odcinku "Na Wspólnej" Eliza usłyszała od Agaty o bliskiej relacji Jarka z Martyną i mocno ją to poruszyło. Wichrowski nadal nie mógł pogodzić się z tym, że został odrzucony, i wciąż próbował ją odzyskać. Martyna wpadła do Jarka, ale ich spotkanie przerwał Junior. Chłopak z zaskoczenia zastał ojca z nową partnerką. W szpitalu Lew odkrył, że maltretowana pacjentka, Zoja, wypisała się na własne życzenie. Kalski uznał, że to wina zbyt nachalnego kolegi. Janusz skrytykował osobiste opowiadanie Teresy, bo był przekonany, że to zwykły tekst wysłany mu do sprawdzenia przed lekcją. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

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"Na Wspólnej" odc. 4260 - streszczenie

Powrót Marii i Włodka z Hiszpanii miał być radosny, ale w samolocie dochodzi do silnych turbulencji i sytuacja robi się naprawdę groźna. Maria dostaje ataku serca, a lekarka, która akurat leci tym samolotem, od razu zaczyna reanimację. W tym samym czasie Junior nie potrafi wybaczyć Jarkowi i unika z nim kontaktu. Złość wyładowuje na siostrze i na Elizie. Eliza dostaje wreszcie dobre wiadomości: sąd przyznaje jej opiekę nad dziećmi. To choć na chwilę daje jej oddech. Agnieszka podejmuje się obrony Tomka, nastolatka oskarżonego o podpalenie sklepu. Jego starszy brat próbuje przekonać go, że resocjalizacja może dać mu szansę na łagodniejszy wyrok.

"Na Wspólnej" odc. 4260 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców ulicy Wspólnej można śledzić w TVN. Serial od lat ma stałą widownię i regularnie wraca z nowymi wątkami. Serial od lat trzyma się w ramówce, a widzowie wiedzą, kiedy wypatrywać kolejnych odcinków z Ziębami i Brzozowskimi. Jeśli ktoś nie zdąży na premierę, zwykle może później obejrzeć powtórkę w serwisach powiązanych ze stacją. Ten odcinek zobaczymy już wkrótce. Odcinek 4260 TVN pokaże 10 sierpnia 2026 roku o 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to polski serial obyczajowy, który od lat pokazuje codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej w Warszawie. Serial śledzi losy kilku rodzin i ich codzienne problemy, ale też zdrady oraz powroty po latach. Bohaterowie mierzą się ze zwykłymi sprawami, ale czasem trafiają na sytuacje, które mocno testują ich relacje. Serial od lat utrzymuje popularność, między innymi dzięki stałej obecności w TVN i obsadzie złożonej ze znanych aktorów. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)