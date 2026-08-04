W „Na Wspólnej” ostatnie wydarzenia mocno uderzyły w rodzinę. Śmierć Marii wstrząsnęła najbliższymi, a Monika od rana szukała Włodka, który nie odchodził sprzed prosektorium i chciał być jak najbliżej żony. To nie koniec złych wiadomości, bo okazało się, że ciało Ziębowej musi przejść rutynową sekcję. Tymczasem w szpitalu rozgrywał się zupełnie inny scenariusz. Beata urodziła zdrową córeczkę, na którą długo czekała. Jarek i Eliza próbują też przygotować dzieci na informację o śmierci babci. Jak rodzina poradzi sobie z kolejnymi dniami?

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Na Wspólnej" odc. 4262 - streszczenie

Weronika przyjeżdża pod szpital po Lwa i zauważa Ewelinę, żonę Kalskiego. Kobieta robi sobie krzywdę, ale gdy tylko spostrzega prawniczkę, od razu chowa zakrwawioną dłoń i udaje, że nic się nie stało. Roztocka nie robi awantury na miejscu, ale przerażona opowiada o wszystkim Nalepie. Tymczasem Beata chce podzielić się radością po narodzinach córki z panią Marią, nie wiedząc, że seniorka zmarła. To Włodek musi przekazać jej tę wiadomość. Wieczorem Wójcikowie postanawiają, że córeczka dostanie imię Marysia na pamiątkę. A Bogdan, choć na zewnątrz trzyma nerwy na wodzy i dopina pogrzeb, w rozmowie z Jarkiem w końcu pęka.

"Na Wspólnej" odc. 4262 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli śledzisz te wątki, warto zapisać datę w kalendarzu. „Na Wspólnej” można oglądać na antenie TVN, a odcinek 4262 zostanie wyemitowany 12 sierpnia 2026 o 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to serial o codziennym życiu mieszkańców Warszawy. Wątki kręcą się wokół pracy, związków i rodzinnych konfliktów, ale nie brakuje też chwil radości i dramatów. W obsadzie od lat pojawiają się znani aktorzy. Na ekranie można zobaczyć między innymi:

Mieczysław Hryniewicz

Anna Guzik

Sylwia Gliwa

Waldemar Błaszczyk

Grażyna Wolszczak

Łukasz Konopka

Robert Kudelski

Kazimierz Mazur

Joanna Jabłczyńska

Ewa Gawryluk

Jakub Wesołowski

Lucyna Malec

Grzegorz Gzyl

Renata Dancewicz

Wojciech Brzeziński