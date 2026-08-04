"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4262

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja VOX FM
2026-08-04 8:22

W odcinku 4262 „Na Wspólnej” radość po narodzinach dziecka zderzy się z żałobą po nagłej stracie. Jedni będą myśleć o pogrzebie, inni o tym, jak przekazać młodej mamie bolesną wiadomość. A Weronika zobaczy pod szpitalem coś, co nie da jej spokoju.

W „Na Wspólnej” ostatnie wydarzenia mocno uderzyły w rodzinę. Śmierć Marii wstrząsnęła najbliższymi, a Monika od rana szukała Włodka, który nie odchodził sprzed prosektorium i chciał być jak najbliżej żony. To nie koniec złych wiadomości, bo okazało się, że ciało Ziębowej musi przejść rutynową sekcję. Tymczasem w szpitalu rozgrywał się zupełnie inny scenariusz. Beata urodziła zdrową córeczkę, na którą długo czekała. Jarek i Eliza próbują też przygotować dzieci na informację o śmierci babci. Jak rodzina poradzi sobie z kolejnymi dniami?

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Na Wspólnej" odc. 4262 - streszczenie

Weronika przyjeżdża pod szpital po Lwa i zauważa Ewelinę, żonę Kalskiego. Kobieta robi sobie krzywdę, ale gdy tylko spostrzega prawniczkę, od razu chowa zakrwawioną dłoń i udaje, że nic się nie stało. Roztocka nie robi awantury na miejscu, ale przerażona opowiada o wszystkim Nalepie. Tymczasem Beata chce podzielić się radością po narodzinach córki z panią Marią, nie wiedząc, że seniorka zmarła. To Włodek musi przekazać jej tę wiadomość. Wieczorem Wójcikowie postanawiają, że córeczka dostanie imię Marysia na pamiątkę. A Bogdan, choć na zewnątrz trzyma nerwy na wodzy i dopina pogrzeb, w rozmowie z Jarkiem w końcu pęka.

"Na Wspólnej" odc. 4262 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli śledzisz te wątki, warto zapisać datę w kalendarzu. „Na Wspólnej” można oglądać na antenie TVN, a odcinek 4262 zostanie wyemitowany 12 sierpnia 2026 o 20:15.

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"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to serial o codziennym życiu mieszkańców Warszawy. Wątki kręcą się wokół pracy, związków i rodzinnych konfliktów, ale nie brakuje też chwil radości i dramatów. W obsadzie od lat pojawiają się znani aktorzy. Na ekranie można zobaczyć między innymi:

  • Mieczysław Hryniewicz
  • Anna Guzik
  • Sylwia Gliwa
  • Waldemar Błaszczyk
  • Grażyna Wolszczak
  • Łukasz Konopka
  • Robert Kudelski
  • Kazimierz Mazur
  • Joanna Jabłczyńska
  • Ewa Gawryluk
  • Jakub Wesołowski
  • Lucyna Malec
  • Grzegorz Gzyl
  • Renata Dancewicz
  • Wojciech Brzeziński
Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4262
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Na Wspólnej