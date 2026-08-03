Daniel Martyniuk w wojskowym reality show. Syn gwiazdora disco polo przeszedł poligon pod okiem GROM

Potomek lidera zespołu Akcent po raz kolejny znalazł się na celowniku dziennikarzy oraz internautów. Obecne zamieszanie wokół jego osoby nie wynika z kolejnych wpisów w internecie, ale z zaskakującego angażu do produkcji rozrywkowej. Daniel Martyniuk oficjalnie zasilił stawkę czwartego sezonu formatu „Nasi w mundurach”, który stacja TTV wyemituje po trwającej dwa lata pauzie.

Nie przegap: Miss Polski 2026 bez wieczorowej sukni i mocnego makijażu. Jak na co dzień wygląda Wiktoria Ptak?

Stacja TTV potwierdza udział Daniela Martyniuka w nowym show

Sensacyjna nowina wypłynęła bezpośrednio z kanałów społecznościowych telewizyjnego nadawcy i natychmiast wygenerowała lawinę reakcji. Prace na planie zdjęciowym zostały już w całości sfinalizowane, natomiast premierowe odcinki trafią do ramówki w najbliższym sezonie jesiennym.

Czytaj także: Luksusy na weselu Rafała Brzozowskiego. Anioł polewał gościom do kieliszka

Sonda Czy Daniel Martyniuk w programie "Nasi w mundurach" to dobry pomysł? TAK NIE

Kolejny uczestnik melduje się w koszarach! Będzie musiał zmierzyć się z zadaniami, które wycisną z uczestników krew, pot i łzy! Witamy na poligonie... Daniela Martyniuka! "Nasi w mundurach" jesienią w TTV

Syn Zenka Martyniuka sprawdzi się podczas morderczych treningów

Produkcja opiera się na koncepcji, w której postaci z pierwszych stron gazet poddają się rygorystycznym testom prowadzonym przez weteranów elitarnej jednostki specjalnej GROM. Zaproszone gwiazdy muszą liczyć się z wyczerpującymi zadaniami na poligonie, spaniem pod namiotami oraz całkowitym podporządkowaniem się wojskowym regulaminom.

Telewizyjne kamery zarejestrują proces adaptacji znanych osób do skrajnie niekomfortowych realiów, całkowicie odmiennych od ich codziennego luksusu. Uczestnicy porzucą blichtr czerwonych dywanów na rzecz bezwzględnego wykonywania poleceń przełożonych, a także wykażą się umiejętnością pracy zespołowej podczas ekstremalnych obciążeń fizycznych i mentalnych.

Pojawienie się potomka ikony muzyki tanecznej w takiej roli wygenerowało ogromne poruszenie wśród widzów. Mężczyzna przez ostatnie tygodnie brylował w mediach głównie dzięki publikowaniu ostrych opinii w sieci, a teraz zaprezentuje się przed szeroką publicznością w niezwykle wymagających, survivalowych okolicznościach.

Zobacz też: To koniec! Hit Polsatu, dzieło Zygmunta Solorza znika po 15 latach

Jakub Rzeźniczak dołącza do obsady „Naszych w mundurach”

Syn muzyka nie jest wyłączną gwiazdą, którą stacja zaangażowała do nadchodzącego sezonu. Przedstawiciele telewizji oficjalnie ogłosili, że na ekranie zagości również Jakub Rzeźniczak, czyli emerytowany zawodnik piłki nożnej, którego burzliwe życie prywatne od długiego czasu elektryzuje portale plotkarskie.

Wspomniana dwójka celebrytów otwiera listę śmiałków biorących udział w najnowszej odsłonie militarnego show. Tożsamość pozostałych rekrutów będzie dawkowana przez producentów aż do momentu startu jesiennej ramówki.

Nie przegap: Nie żyje legendarny dziennikarz muzyczny. To on był współzałożycielem "Tylko/Teraz Rocka"

Komentujący oceniają szanse Daniela Martyniuka u komandosów

Opublikowanie zaledwie dwóch nazwisk błyskawicznie wywołało gorącą dyskusję w internecie. Obserwatorzy głośno spekulują na temat tego, czy wytypowani mężczyźni wytrzymają psychicznie obóz przygotowany przez byłych komandosów. Część internautów kategorycznie skreśla szanse syna piosenkarza, podczas gdy inni uważają, że zderzenie z twardymi zasadami wyjdzie mu wyłącznie na dobre. Ostateczna weryfikacja tych przypuszczeń nastąpi wkrótce podczas emisji pierwszych odcinków.

Czytaj również: Danuta Stenka ponownie jako Judyta! Tak wyglądała na planie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później"

Daniel Martyniuk jednak pojawił się na chrzcie syna! Kilka dni wcześniej wywołał aferę w samolocie