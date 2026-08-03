To je Skolim przed wejściem na scenę. Król latino stawia na polską kuchnię

Początki kariery Skolima

Konrad Skolimowski, urodzony w 1996 roku w Łukowie, zaczynał swoją przygodę z show-biznesem jako aktor. Zanim stał się gwiazdą muzyki tanecznej, wcielał się w postać Patryka Jezierskiego w popularnym serialu „Barwy Szczęścia”. Dodatkowo można go było zobaczyć w mniejszych rolach w takich telewizyjnych hitach jak „Korona królów” oraz „Dziewczyny ze Lwowa”.

Przejście do branży muzycznej okazało się dla niego gigantycznym sukcesem. Jego kariera nabrała niesamowitego tempa po wydaniu hitu „Wyglądasz idealnie”, który zgromadził setki milionów wyświetleń w internecie. Ten triumf potwierdziły następne przeboje, w tym „Temperatura” i „Kiss me baby”. Obecnie hity Skolima można regularnie usłyszeć w największych stacjach radiowych w Polsce, a jego prestiż w środowisku muzycznym potwierdzają duety z Blanką i Justyną Steczkowską.

Oprócz działalności artystycznej Skolim z powodzeniem prowadzi również interesy. Wokalista lokuje kapitał między innymi we własną stację benzynową, sygnowane swoim nazwiskiem perfumy oraz ośrodek wypoczynkowy w Międzyzdrojach. Prywatnie mówi o sobie jako o osobie wierzącej i regularnie praktykującej w Kościele katolickim. Artysta bardzo dba o prywatność swojej rodziny w mediach, koncentrując się na wychowaniu dwójki synów.

Rider koncertowy Skolima. Co je przed występem?

Wielu polskich artystów słynie z niecodziennych próśb przed występami na żywo. Maryla Rodowicz dla przykładu nie przepada za jedzeniem w garderobie, jednak wymaga niegazowanej wody w temperaturze pokojowej. Z kolei Robert Gawliński przez lata zamawiał swoje ulubione nachosy. Natomiast Edyta Górniak słynęła z żądań sprowadzanej z Tajlandii wody, odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu wynoszącej 22 stopnie oraz specjalnej pościeli w hotelu.

Skolim nigdy nie krył, że często samodzielnie organizuje swoje zaplecze koncertowe. Jak wyznał jego menadżer w wywiadzie dla radia VOX FM, zarówno on sam, jak i Luxon dbają o to, by wszystko przebiegało zgodnie z planem. W trakcie jednej z tras Skolim połączył się z fanami na żywo, aby zaprezentować, jak wygląda jego przedkoncertowy posiłek.

Skolim Hit Sopot Festiwal

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- U nas jest polski żur. Śląski! Musi być. Jest w garnuszku wszystko. Patryk ma colkę, dla mnie cola zero. Soczek, oranżada, są też wody

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