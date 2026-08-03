Zygmunt Chajzer ujawnił prawdę o swojej emeryturze. Padły konkretne słowa o ZUS

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-03 13:10

Znane osoby coraz częściej publicznie narzekają na głodowe świadczenia. Niektórzy artyści muszą szukać dodatkowych zajęć, by opłacić rachunki. Inni z kolei zgromadzili kapitał pozwalający na dostatnie życie bez aktywności zawodowej. Zygmunt Chajzer nie ukrywa, że na swoje finanse zapracował samodzielnie. Prezenter postanowił otwarcie ocenić kwotę, jaką co miesiąc przelewa mu Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zygmunt Chajzer: kim jest legendarny prezenter?

Dziennikarz przyszedł na świat 1 maja 1954 roku w stolicy Polski. Swoją edukację związał z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz warszawską Akademią Wychowania Fizycznego. W młodzieńczych latach z pasją oddawał się siatkówce wyczynowej. Pierwsze kroki w mediach stawiał w zespole redakcyjnym dziennika „Życie Warszawy”. Prawdziwą sławę zyskał jednak przed mikrofonem Polskiego Radia, prowadząc kultowe programy „Sygnały Dnia” oraz „Lato z Radiem”. Momentem zwrotnym w jego medialnej ścieżce okazał się angaż w telewizji Polsat.

Pomiędzy rokiem 1997 a 2001 stał się twarzą hitowego formatu „Idź na całość”. Program zapewnił mu status prawdziwej gwiazdy i zaowocował zdobyciem trzech prestiżowych statuetek Telekamery. W kolejnych etapach kariery prowadził „Chwilę prawdy” na antenie TVN oraz format „Moment prawdy” w Telewizji Polskiej. Przez wiele lat występował również w popularnych spotach reklamowych proszków do prania marki Vizir. Widzowie mogli go oglądać także w takich formatach rozrywkowych jak „Taniec z Gwiazdami” czy „Ameryka Express”.

W życiu poza blaskiem fleszy prezenter wychował syna Filipa Chajzera, który również związał swoją ścieżkę zawodową z mediami i dziennikarstwem.

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Grażyna Zielińska i Michał Wiśniewski narzekają na finanse

Znane nazwiska polskiego show-biznesu od dawna chętnie komentują wysokość świadczeń z ZUS-u. Aktorka Grażyna Zielińska bez ogródek stwierdziła, że zarobki wypracowane wyłącznie na deskach teatru absolutnie nie wystarczyłyby jej na podstawowe potrzeby. Słowa niezadowolenia słychać również z innych stron. Lider zespołu Ich Troje, Michał Wiśniewski, głośno domaga się głębokich zmian w krajowym systemie emerytalnym, otwarcie krytykując obecne rozwiązania.

Nawet dekady intensywnej aktywności zawodowej nie zawsze gwarantują artystom finansowy spokój w jesieni życia. W wywiadzie udzielonym portalowi Plejada Maciej Orłoś stwierdził, że choć otrzymywana co miesiąc kwota z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest całkiem miła, to jednak słynny prezenter liczył na znacznie wyższe przelewy.

Zygmunt Chajzer szczerze ocenia przelewy z ZUS

Dawny gwiazdor Polsatu od dłuższego czasu posiada oficjalny status emeryta, jednak wciąż pozostaje aktywny zawodowo. Prezenter regularnie pojawia się w pracy, ponieważ uwielbia swoje obowiązki i ceni sobie dynamiczny tryb życia. Niedawno w rozmowie z VOX FM dziennikarz podzielił się swoimi przemyśleniami na temat miesięcznych wpływów i wprost ocenił wysokość świadczenia wypłacanego przez państwo.

- Jestem zadowolony, ponieważ przez ponad 20 lat, chyba dokładnie 27 pracowałem na etacie w Polskim Radiu. Były regularne wypłaty i regularne odprowadzanie składek. Przez kilka lat byłem też kierownikiem redakcji, więc ta pensja nie była najgorsza. Składki szły do ZUS-u i dzięki tej stałej pracy etatowej moja emerytura jest w miarę przyzwoita, nie mogę narzekać - powiedział Chajzer.

Uśmiechnięty Zygmunt Chajzer w garniturze. O jego wyznaniu na temat emerytury z ZUS przeczytasz na VOX FM.
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Zygmunt Chajzer