Zygmunt Chajzer ujawnił prawdę o swojej emeryturze. Padły konkretne słowa o ZUS

Zygmunt Chajzer: kim jest legendarny prezenter?

Dziennikarz przyszedł na świat 1 maja 1954 roku w stolicy Polski. Swoją edukację związał z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz warszawską Akademią Wychowania Fizycznego. W młodzieńczych latach z pasją oddawał się siatkówce wyczynowej. Pierwsze kroki w mediach stawiał w zespole redakcyjnym dziennika „Życie Warszawy”. Prawdziwą sławę zyskał jednak przed mikrofonem Polskiego Radia, prowadząc kultowe programy „Sygnały Dnia” oraz „Lato z Radiem”. Momentem zwrotnym w jego medialnej ścieżce okazał się angaż w telewizji Polsat.

Pomiędzy rokiem 1997 a 2001 stał się twarzą hitowego formatu „Idź na całość”. Program zapewnił mu status prawdziwej gwiazdy i zaowocował zdobyciem trzech prestiżowych statuetek Telekamery. W kolejnych etapach kariery prowadził „Chwilę prawdy” na antenie TVN oraz format „Moment prawdy” w Telewizji Polskiej. Przez wiele lat występował również w popularnych spotach reklamowych proszków do prania marki Vizir. Widzowie mogli go oglądać także w takich formatach rozrywkowych jak „Taniec z Gwiazdami” czy „Ameryka Express”.

W życiu poza blaskiem fleszy prezenter wychował syna Filipa Chajzera, który również związał swoją ścieżkę zawodową z mediami i dziennikarstwem.

Zygmunt Chajzer i Robert Motyka zdradzają szczegóły "Idź na całość". Będzie się działo!

Grażyna Zielińska i Michał Wiśniewski narzekają na finanse

Znane nazwiska polskiego show-biznesu od dawna chętnie komentują wysokość świadczeń z ZUS-u. Aktorka Grażyna Zielińska bez ogródek stwierdziła, że zarobki wypracowane wyłącznie na deskach teatru absolutnie nie wystarczyłyby jej na podstawowe potrzeby. Słowa niezadowolenia słychać również z innych stron. Lider zespołu Ich Troje, Michał Wiśniewski, głośno domaga się głębokich zmian w krajowym systemie emerytalnym, otwarcie krytykując obecne rozwiązania.

Nawet dekady intensywnej aktywności zawodowej nie zawsze gwarantują artystom finansowy spokój w jesieni życia. W wywiadzie udzielonym portalowi Plejada Maciej Orłoś stwierdził, że choć otrzymywana co miesiąc kwota z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest całkiem miła, to jednak słynny prezenter liczył na znacznie wyższe przelewy.

Zygmunt Chajzer szczerze ocenia przelewy z ZUS

Dawny gwiazdor Polsatu od dłuższego czasu posiada oficjalny status emeryta, jednak wciąż pozostaje aktywny zawodowo. Prezenter regularnie pojawia się w pracy, ponieważ uwielbia swoje obowiązki i ceni sobie dynamiczny tryb życia. Niedawno w rozmowie z VOX FM dziennikarz podzielił się swoimi przemyśleniami na temat miesięcznych wpływów i wprost ocenił wysokość świadczenia wypłacanego przez państwo.

- Jestem zadowolony, ponieważ przez ponad 20 lat, chyba dokładnie 27 pracowałem na etacie w Polskim Radiu. Były regularne wypłaty i regularne odprowadzanie składek. Przez kilka lat byłem też kierownikiem redakcji, więc ta pensja nie była najgorsza. Składki szły do ZUS-u i dzięki tej stałej pracy etatowej moja emerytura jest w miarę przyzwoita, nie mogę narzekać - powiedział Chajzer.