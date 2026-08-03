Gwiazda "Top Chef" poszła w inną stronę. Tak potoczyły się jego losy

Programy kulinarne w Polsacie

Znane widowiska kulinarne emitowane przez Polsat, m.in. "Top Chef" z 2013 roku oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna Kuchnia" nadawane od 2014 roku, z czasem zniknęły z ekranów. Chociaż produkcje te cieszyły się gigantycznym zainteresowaniem publiczności, ostatecznie zdecydowano się na ich definitywne zdjęcie z anteny.

Telewidzowie po raz pierwszy mogli obejrzeć ten program w 2014 roku. Łącznie wyprodukowano osiem sezonów tego widowiska. Pięć początkowych serii poprowadził uznany ekspert kulinarny, Wojciech Modest Amaro, a w szóstej edycji w tej roli pojawił się Michał Bryś. Następnie nastąpiła długa przerwa, trwająca do jesieni 2022 roku. Wtedy to stacja powróciła do formatu na dwa sezony z Mateuszem Gesslerem. Rywalizacja toczyła się w warunkach ogromnej presji między dwiema drużynami kucharzy, walczącymi o główną nagrodę - 100 tysięcy złotych i możliwość odbycia prestiżowego stażu.

Z kolei zmagania w formacie "Top Chef" rozpoczęły się na małym ekranie w 2013 roku. Widzowie mogli śledzić siedem regularnych sezonów, a także specjalną odsłonę "Top Chef. Gwiazdy od kuchni" z 2016 roku. W rolę prowadzącego wcielił się Grzegorz Łapanowski, natomiast sędziami, którzy oceniali zmagania zawodowców, byli między innymi Wojciech Modest Amaro, Ewa Wachowicz oraz Maciej Nowak. Program był emitowany regularnie w latach 2013–2016, a krótka reaktywacja w 2018 roku zakończyła historię tego tytułu. Na zwycięzcę czekało zaszczytne miano Top Chefa i nagroda finansowa w wysokości 100 tysięcy złotych.

Piotr Ogiński od "Top Chefa" do "Hell's Kitchen"

Wśród uczestników inauguracyjnej edycji formatu "Top Chef" znalazł się Piotr Ogiński. W momencie startu w programie mężczyzna dysponował już obszernym zapleczem zawodowym, które gromadził głównie w Wielkiej Brytanii. Już w pierwszych odcinkach przyznał, że braki w przygotowaniu niektórych potraw będzie rekompensował nieszablonowym podejściem. Fani formatu szybko go polubili za wybitne poczucie humoru i niesamowity dystans do samego siebie. Chociaż jego przygoda z programem zakończyła się stosunkowo szybko, to nie zniechęciło go to do dalszych prób. W 2014 roku zaprezentował się w drugiej odsłonie polsatowskiego "Hell's Kitchen". Udało mu się dotrzeć aż do samego finału, gdzie musiał uznać wyższość Moniki Dąbrowskiej. W kolejnym sezonie tej samej produkcji otrzymał funkcję specjalnego asystenta Wojciecha Modesta Amaro. Do jego zadań należało nie tylko kibicowanie zawodnikom, ale także kontrolowanie ich zmagań kulinarnych.

Co obecnie robi Piotr Ogiński?

Czym aktualnie zajmuje się Piotr Ogiński? Okazuje się, że były uczestnik telewizyjnych show obrał drogę internetowego influencera kulinarnego, co różni go od większości kucharzy. Jego konto na platformie Instagram zgromadziło już grono ponad 400 tysięcy obserwujących. Kucharz dzieli się w sieci recepturami na domowe, nieskomplikowane potrawy, z którymi poradzi sobie każdy amator gotowania. Pojawia się także na różnego rodzaju wydarzeniach kulinarnych, jak choćby na Mistrzostwach Polski w Grillowaniu. Ogiński, podobnie jak Piotr Ślusarz, jest także fanem aktywności fizycznej, a jego ulubionym sportem jest bieganie.

PIOTR OGIŃSKI_wywiad_Vivelo