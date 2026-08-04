Klaudia El Dursi gorzko o relacjach z ojcem Libijczykiem. Znikał i pojawiał się jak "peekaboo"

Klaudia El Dursi – kim jest modelka? Złoty bilet w Top Model i rola w Hotel Paradise

Klaudia El Dursi to polska modelka o libijskich korzeniach, która zdobyła popularność w 2019 roku, startując w 8. edycji „Top Model”. Zrobiła na jurorach ogromne wrażenie i to jej przypadł pierwszy w historii polskiej edycji show „Złoty Bilet”, dający przepustkę prosto do domu modelek, z pominięciem kolejnych etapów castingu. Jej silny charakter wywoływał jednak skrajne emocje wśród pozostałych uczestników. Wiele osób zarzucało jej zbyt wysokie mniemanie o sobie oraz konfrontacyjny sposób bycia.

Modelka sprawnie wykorzystała zyskaną sławę. Wkrótce po „Top Model” dołączyła do obsady reality show „Hotel Paradise” w TVN 7, którego została prowadzącą. El Dursi można było także oglądać w epizodycznych rolach filmowych. Zgodnie z zapowiedziami, od 2026 roku modelka dołączy do grona prowadzących „Top Model”.

W życiu prywatnym Klaudia El Dursi od kilkunastu lat jest związana z Jackiem Leszczyńskim. Chociaż para nie zdecydowała się na sformalizowanie związku, to wspólnie wychowuje dzieci. Klaudia jest matką:

Dawida (urodzonego w 2009 roku) – syna z poprzedniego związku, którego urodziła w wieku 19 lat.

Jana (urodzonego w 2014 roku) – pierwszego syna z obecnego związku z Jackiem Leszczyńskim.

Carmen (urodzonej w lipcu 2025 roku) – córki ze związku z Jackiem Leszczyńskim.

Rodzina na stałe mieszka w Bydgoszczy.

Klaudia El Dursi o relacji z ojcem. Modelka wyznaje: „Taki peekaboo”

Modelka rzadko wspomina o swoim ojcu, pochodzącym z Libii. Jak sama przyznała, zostawił ją, gdy była małym dzieckiem, a wzorem ojca stał się dla niej ojczym. Prawdziwy ojciec pojawiał się tylko sporadycznie, przywożąc prezenty – przy jednej z takich okazji podarował Klaudii burkę. Znacznie trudniejsze doświadczenia miała z nim jej siostra.

- Jak moja mama była ze mną w ciąży, to mój tata porwał moją siostrę i wyobraźcie sobie, że moja mama tam pojechała, zostawiła mnie mojej mamie chrzestnej, zostawiła jej majątek, pieniądze itd., bo się przygotowywała, że może będzie jej ciężko wrócić do Polski, bo to jest masakra tam. Tam kobieta nie ma żadnych praw, zabierze ci paszport i jesteś własnością swojego męża - powiedziała w Top Model.

Klaudia El Dursi | Sopot Top of the Top Festival

Temat ojca nigdy nie należał do łatwych dla El Dursi. Kiedy fani zadali jej pytanie o tatę podczas sesji "Q&A" na Instagramie, modelka była wyraźnie zaskoczona.

- O, takie poważne pierwsze pytanie? - zapytała Klaudia.

Mimo to, po chwili zawahania, zdecydowała się na odpowiedź.

- Nie mam, ale mój tata, on jest trochę tak jak taki "peekaboo" (zabawa w "a kuku" - przyp.pd), czyli na przykład raz na dziesięć lat zadzwoni. Ostatni raz go widziałam, jak miałam siedem lat i potem go całe życie nie było, i właśnie później było "peekaboo", jak byłam w liceum, to zadzwonił - powiedziała Klaudia.

Zaznaczyła jednak, że nie czuje żalu do ojca o jego zachowanie, a z perspektywy czasu jest wdzięczna za to, że mogła wychowywać się w Europie.