W poprzednim odcinku „Na Wspólnej” Weronika była świadkiem wstrząsającej sceny. Zauważyła Ewelinę, która okaleczała się przed szpitalem. Żona Kalskiego próbowała ukryć ślady krwi przed prawniczką, ale przerażona Roztocka od razu powiedziała o wszystkim Nalepie. W tym samym czasie Beata, nieświadoma tragedii, chciała podzielić się z panią Marią radością z narodzin córeczki. Włodek musiał jednak powiedzieć jej o śmierci seniorki. Po tej stracie Wójcikowie postanowili dać dziecku na imię Marysia, żeby uczcić pamięć zmarłej. Bogdan z trudem organizował pochówek, a skrywane emocje wyrzucił z siebie dopiero w poruszającej rozmowie z Jarkiem. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

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Na Wspólnej odc. 4263 - streszczenie

W odcinku 4263 Ewelina odwołuje spotkanie z Weroniką, tłumacząc się nagłym pogorszeniem zdrowia. Roztocka nie wierzy w te wyjaśnienia i jedzie do Eweliny, nie przejmując się tym, jak zareaguje Greg. W tym samym czasie Nalepa przyjmuje na oddział kobietę, ofiarę przemocy domowej. Robi wszystko, żeby tym razem nie uciekła, zanim dostanie potrzebną pomoc. Juliusz dowiaduje się, że Grzesiek, objęty programem ochrony świadków, o śmierci matki usłyszy od policji. Dzięki dawnym kontaktom organizuje mu wsparcie, a Żaneta jest tym szczerze poruszona. Junior po szczerej rozmowie z Jarkiem daje mu kolejną szansę. A gdy Berg chce przedstawić Martynę dzieciom, jej reakcja kompletnie go zaskakuje.

Na Wspólnej odc. 4263 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców ulicy Wspólnej od lat przyciągają widzów, którzy śledzą ich codzienne perypetie i życiowe zawirowania. Nowe odcinki TVN pokazuje w dni powszednie, więc łatwo być na bieżąco z wątkami. Jeśli nie możesz obejrzeć odcinka na żywo, zwykle da się go nadrobić w powtórkach albo w internecie. Odcinek 4263 TVN pokaże 13 sierpnia 2026 roku o 20:15.

Na Wspólnej - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to popularny polski serial obyczajowy o relacjach, problemach w pracy i codziennych sukcesach grupy przyjaciół oraz ich rodzin. Serial pokazuje życie mieszkańców warszawskiej kamienicy i to, jak z czasem zmieniają się pod wpływem dramatów oraz codziennych doświadczeń. Widzowie śledzą tu narodziny uczuć, bolesne rozstania i walkę o zdrowie najbliższych. Przez ponad dwie dekady na ekranie pojawiło się wielu aktorów, którzy stworzyli postacie wywołujące wśród widzów sporo emocji. W obsadzie są między innymi:

Mieczysław Hryniewicz

Anna Guzik

Sylwia Gliwa

Waldemar Błaszczyk

Grażyna Wolszczak

Łukasz Konopka

Robert Kudelski

Kazimierz Mazur

Joanna Jabłczyńska

Ewa Gawryluk

Jakub Wesołowski

Lucyna Malec

Grzegorz Gzyl

Renata Dancewicz

Wojciech Brzeziński