"Ranczo" wraca na ekrany. Wiemy, co dalej z Pawłem Królikowskim

Serial "Ranczo" z Cezarym Żakiem przyciągał miliony Polaków

Produkcja Telewizji Polskiej gościła na antenie pierwszego programu od 2006 do 2016 roku. Początkowe prognozy po debiutanckiej transzy nie zwiastowały aż tak spektakularnego sukcesu komercyjnego. Okazało się jednak, że perypetie społeczności zamieszkującej fikcyjne Wilkowyje błyskawicznie skradły serca telewidzów. Oś fabuły skupia się na Amerykance Lucy Wilskiej, która przyjeżdża do kraju po odziedziczeniu starego dworku po zmarłej krewnej. Na miejscu poznaje lokalnych mieszkańców i ich codzienne troski, w tym słynny spór braci bliźniaków pełniących funkcje wójta oraz proboszcza, a także stałych bywalców kultowej ławeczki pod sklepem.

Pierwotny zamysł twórców zakładał realizację zaledwie czterech sezonów tej opowieści. Gigantyczne zainteresowanie sprawiło jednak, że powstało łącznie sto trzydzieści epizodów w dziesięciu seriach oraz dodatkowy film pełnometrażowy, a rekordowa widownia przed telewizorami sięgała nawet dziesięciu milionów osób.

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Kontynuacja "Rancza" staje się faktem. Aktorzy spotkali się na planie

Pod koniec 2025 roku do sympatyków produkcji dotarła znakomita wiadomość o reaktywacji uwielbianego formatu w postaci spin offu. Twórcy zapowiedzieli ostateczne domknięcie wielu rozpoczętych wcześniej historii. Zgodnie z relacjami prasy dziewiątego czerwca 2026 roku odbyło się pierwsze czytanie scenariusza, na którym zjawiła się sprawdzona ekipa aktorska:

wcielająca się w wójtową Violetta Arlak

niezapomniany Arkadiusz Czerepach, czyli Artur Barciś

księgowa Leokadia grana przez Magdalenę Kutę

występujący jako polonista Jacek Kawalec

serialowa córka wójta Marta Chodorowska

grający Fabiana Dmowskiego Piotr Ligienza

policjant Stasiek odgrywany przez Arkadiusza Naderę

niezastąpiony w podwójnej roli Cezary Żak

znana jako babka zielarka Grażyna Zielińska

Katarzyna Żak jako popularna Solejukowa

ksiądz Robert, w którego wcielał się Bartłomiej Kasprzykowski

główna bohaterka Lucy, czyli Ilona Ostrowska.

Twórcy zdecydowali się również na odświeżenie obsady i zatrudnienie Daniela Olbrychskiego. Uznany artysta ma zająć miejsce na słynnej ławeczce po zmarłym Franciszku Pieczce, co spotkało się z dość chłodnym i oburzonym odbiorem ze strony części fanów formatu.

Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania

Śmierć Pawła Królikowskiego. Jaka przyszłość czeka Kusego w nowym "Ranczu"?

Cztery lata temu polski świat artystyczny pogrążył się w żałobie po nagłym odejściu wybitnego aktora Pawła Królikowskiego. W lubianym hicie telewizyjnym artysta kreował postać Kusego, stanowiącą jeden z fundamentów całej opowieści. Ogłoszenie prac nad pobocznym projektem wywołało lawinę domysłów dotyczących sposobu przywrócenia tego bohatera na ekran. Pojawiły się głosy, że bohater zostanie w całości wygenerowany przy użyciu nowoczesnych narzędzi sztucznej inteligencji, co wpisywałoby się w najnowsze technologiczne nowinki. Inne teorie zakładały zatrudnienie zupełnie nowego odtwórcy tej istotnej roli.

Dziennikarzom „Super Expressu” udało się dotrzeć do kuluarowych informacji na ten temat. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że producenci nie zdecydowali się na znalezienie zastępstwa dla zmarłego artysty.

- Nie mogę za bardzo ujawniać szczegółów. Niedawno Wojciech Adamczyk (reżyser serialu - przyp.pd) obiecał, że nie ma zamiaru zastępować nieżyjących aktorów innymi. Obietnicę dotrzymał i nikt nowy Kusego nie zagra. Nie możemy jednak powiedzieć, w jakiej formie to wszystko zostanie pokazane - powiedział informator "Super Expressu".

Prawdopodobnie już w najbliższym czasie produkcja odkryje karty i wyjaśni mechanizm domknięcia historii ukochanego bohatera. Taka decyzja jasno sugeruje również, że na planie nie pojawi się żaden bezpośredni następca Stacha Japycza, odgrywanego przez zmarłego w 2022 roku Franciszka Pieczkę.