Piotr Pręgowski wraca na plan kontynuacji Rancza. Zespół Duo Spoko może zniknąć z serialu?!

Nowe odcinki serialu Ranczo w telewizji

Popularna produkcja zyska odświeżoną formułę, co budzi wielkie emocje wśród fanów wyczekujących zapowiedzianego spin-offu. Ten przebój Telewizji Polskiej zyskał status zjawiska społecznego, ukazując z przymrużeniem oka realia życia w podlaskiej miejscowości Wilkowyje i trafnie punktując polskie wady narodowe. Pierwotna wersja skupiała się w głównej mierze na losach Lucy, która przybyła ze Stanów Zjednoczonych do odziedziczonej posiadłości, a także na ciągłych konfliktach miejscowego wójta z proboszczem, będących braćmi bliźniakami.

Przygotowywana kontynuacja oprze się na materiałach napisanych przez nieżyjącego już scenarzystę Andrzeja Grembowicza. Fabuła przybliży kolejne lata funkcjonowania lokalnej społeczności, chociaż ze względu na śmierć Pawła Królikowskiego w obsadzie zabraknie niezwykle ważnych postaci. Producenci zapewniają jednak zachowanie unikalnego charakteru pierwowzoru. Kolejna odsłona ponownie ukaże wiejskie intrygi, spory polityczne i słynną ławeczkę przed sklepem prowadzonym przez Krystynę Więcławską, na której stali bywalcy będą w swoim stylu komentować rzeczywistość.

Dalsze losy zespołu Duo Spoko w kontynuacji Rancza

Duo Spoko to fikcyjna formacja wykonująca muzykę disco polo, którą w świecie serialu założyli Pietrek grany przez Piotra Pręgowskiego oraz Jola odgrywana przez Elżbietę Romanowską. Ten muzyczny duet stanowił humorystyczną karykaturę rodzimego rynku muzyki tanecznej. Odbiorcy z uśmiechem obserwowali ich trasę koncertową po całym kraju. Bohaterowie z czasem otworzyli nawet własną placówkę edukacyjną i zaczęli tworzyć utwory o zabarwieniu politycznym.

Piotr Pręgowski o roli w "Podlasiu", Eurowizji i planach na karierę muzyczną| Wywiady ESKA

Fani zastanawiają się, czy muzyczny duet pojawi się w kolejnej serii. Potwierdzono już oficjalnie, że Piotr Pręgowski bierze aktywny udział w nagraniach do produkcji. Zagadką pozostaje natomiast ewentualny występ Elżbiety Romanowskiej. Sama zainteresowana unika publicznych wypowiedzi, a w ubiegłym roku wspomniała jedynie o braku oficjalnego zaproszenia do współpracy. Dziennikarze Radia VOX FM poprosili aktorkę o wypowiedź w tej kwestii, jednak do tej pory nie otrzymali żadnej odpowiedzi.

Podczas jednego z wywiadów w podcaście poświęconym serialowi Piotr Pręgowski podzielił się informacją sugerującą definitywny koniec serialowego zespołu. Prowadząca rozmowę zapytała go wprost o ewentualne występy wokalne w nowych odcinkach. „Nie, nie będę śpiewał” skomentował lakonicznie Pręgowski. Aktor dodał jednocześnie, że nadal będzie chętnie wykonywał dawne utwory podczas spotkań z miłośnikami formatu. Zaznaczył jednak wyraźnie, że w zapowiedzianym spin-offie jego postać nie zaprezentuje swoich zdolności muzycznych.

Ranczo - podcast z planu serialu Ławeczka, "Nowy" i Barobus: Powrót do Wilkowyj. Ranczo - podcast z planu serialu

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