Disco polo wchodzi do gry na Lotnisku Kruszyn. Już jutro rusza Święto Powiatu Włocławskiego 2026

Jeśli lubicie koncerty pod gołym niebem, letni klimat i repertuar, przy którym trudno ustać w miejscu, to 10 i 11 lipca warto kierować się na Lotnisko Kruszyn. To właśnie tam odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego 2026 – wydarzenie, które łączy koncertowe emocje, rodzinne atrakcje i solidną dawkę tanecznych brzmień.

Z perspektywy fanów disco polo szczególnie mocno wybrzmiewa sobotni wieczór. Na scenie pojawi się zespół Selfie, który świętuje 20-lecie, a wcześniej publiczność rozgrzeje także Cleo. To będzie ten moment imprezy, kiedy letni festyn zamienia się w prawdziwą muzyczną noc z refrenami, które zna pół Polski.

Najmocniejsze nazwiska? Selfie i koncertowy wieczór, którego fani lekkich hitów nie powinni przegapić

Dla czytelników kochających klimat disco polo i tanecznego popu najważniejsza wiadomość jest prosta: w sobotę 11 lipca o godz. 19:30 wystąpi Selfie. Zespół od lat jest dobrze znany fanom gatunku i przez dwie dekady zdążył zapracować na wierną publiczność. Jubileuszowy koncert może więc mieć wyjątkowy charakter – z sentymentem, energią i sporą porcją przebojowego grania.

To propozycja nie tylko dla tych, którzy od lat śledzą scenę disco polo. Takie występy świetnie sprawdzają się też dla osób, które po prostu chcą spędzić lato przy muzyce, potańczyć i złapać ten specyficzny, swojski klimat dużej plenerowej imprezy. A jeśli ktoś lubi koncerty, na których publiczność śpiewa razem z artystami, tutaj o taki moment naprawdę nietrudno.

Kiedy i o której? Rozpiska koncertów na dwa dni

Święto Powiatu Włocławskiego 2026 odbędzie się 10 i 11 lipca na Lotnisku Kruszyn.

Piątek, 10 lipca

16:30 – lokalni artyści rap/hip-hop

– lokalni artyści rap/hip-hop 17:00 – Skolim

– 18:00 – Chucho

– Chucho 19:00 – Ronnie Ferrari

– 20:30 – Bajorson & Nino

– Bajorson & Nino 21:30 – Blacha 2115

– Blacha 2115 22:20 – dyskoteka z DJ-em

Sobota, 11 lipca

14:30 – Festiwal Smaku

– Festiwal Smaku 15:00 – Energy Dance Studio

– Energy Dance Studio 15:45 – Julia Kordylewska i Alan Lubiński

– Julia Kordylewska i Alan Lubiński 16:30 – wręczenie dofinansowań dla KGW

– wręczenie dofinansowań dla KGW 17:00 – ogłoszenie wyników Festiwalu Smaku

– ogłoszenie wyników Festiwalu Smaku 18:00 – Cleo

– 19:30 – Selfie – koncert z okazji 20-lecia

– – koncert z okazji 20-lecia 21:00 – Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów

– Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów 22:30 – DJ Deleś

Skolim już w piątek. Letni rozruch z bardzo głośnym nazwiskiem

Choć wydarzenie jest szerokie gatunkowo, nie da się przejść obojętnie obok piątkowego koncertu Skolima. Artysta wystąpi 10 lipca o godz. 17:00 i z pewnością przyciągnie tłum fanów nowoczesnych, imprezowych numerów. To jeden z tych wykonawców, którzy potrafią błyskawicznie podkręcić atmosferę i zamienić zwykły plener w wielką wakacyjną zabawę.

Chwilę później na scenie pojawią się Chucho i Ronnie Ferrari, a wieczór domkną Bajorson & Nino, Blacha 2115 oraz taneczna dyskoteka z DJ-em. Jeśli ktoś lubi wydarzenia, na których muzyka płynnie przechodzi od koncertów do nocnej imprezy, tutaj dostanie dokładnie taki klimat.

Nie tylko koncerty. Na miejscu będzie więcej niż sama scena

To nie jest wydarzenie wyłącznie dla tych, którzy przyjadą na konkretny występ i wrócą do domu zaraz po ostatnim bisie. Organizatorzy przygotowali także strefę animacji dla dzieci, wesołe miasteczko i pokazy lotnicze, więc spokojnie można zaplanować dłuższy pobyt.

Do tego dochodzi Festiwal Smaku oraz konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z gęsiny. Zaplanowano też wspólne gotowanie gulaszu dla uczestników. To właśnie taki miks sprawia, że impreza na Lotnisku Kruszyn ma szansę przyciągnąć nie tylko fanów konkretnego gatunku, ale po prostu wszystkich, którzy szukają mocnego letniego wydarzenia w regionie.

Gdzie odbędzie się wydarzenie?

Miejscem koncertów będzie Lotnisko Kruszyn. To właśnie tam przez dwa dni będzie biło muzyczne serce powiatu włocławskiego – od popołudniowych atrakcji po wieczorne koncerty i taneczne zakończenia dnia.

Jeśli planujecie przyjazd szczególnie na sobotni blok koncertowy, dobrze pojawić się nieco wcześniej. Program jest bogaty, a przy największych nazwiskach atmosfera może zrobić się naprawdę gorąca – i to w najlepszym, imprezowym znaczeniu.

Letni wieczór zapowiada się idealnie pod plenerową zabawę

Prognoza na czas wydarzenia wygląda bardzo zachęcająco: około 20°C, małe zachmurzenie i zerowe ryzyko opadów. To bardzo dobre warunki na koncert pod chmurką, więc można nastawić się na komfortowe oglądanie sceny i spokojne korzystanie z atrakcji przez dłuższy czas.

Włocławek i okolice szykują się na duży ruch. Gdzie szukać postoju?

Osoby wybierające się autem mogą wcześniej zapisać sobie kilka punktów parkingowych we Włocławku, m.in. Parking pod mostem, Matebudy 2 oraz Parking nad Wisłą, Solna 2. W okolicy wskazywany jest także Parking nad jeziorem Białym, więc przy większym ruchu warto mieć w zanadrzu więcej niż jedną opcję dojazdu.