Skolim rozkręci 9. urodziny Klubu 54 w Łomży

Fani tanecznych brzmień mogą już zacierać ręce, bo w piątek, 10 lipca 2026 roku, w Łomży szykuje się impreza, obok której trudno przejść obojętnie. Klub 54 świętuje swoje 9. urodziny, a główną gwiazdą wieczoru będzie Skolim – artysta, który od kilku sezonów rozgrzewa parkiety do czerwoności i bez dwóch zdań należy do najgłośniejszych nazwisk w imprezowym nurcie.

Wydarzenie odbędzie się w Miejsce Klub 54, al. Legionów 54F w Łomży. To właśnie tam zapowiada się noc pełna rytmu, świateł i refrenów, które zna dziś praktycznie cała Polska.

Król latino wjeżdża do Łomży. Tego nazwiska nie trzeba przedstawiać

Jeśli ktoś śledzi scenę disco polo i szeroko pojętej muzyki tanecznej, to doskonale wie, że Skolim jest dziś jednym z tych wykonawców, którzy potrafią błyskawicznie podkręcić atmosferę. Jego koncerty to mieszanka klubowej energii, chwytliwych melodii i latynoskiego pazura, który idealnie sprawdza się podczas wakacyjnych imprez.

Nie bez powodu wielu fanów kojarzy go z określeniem „Król Latino”. Skolim ma własny styl i repertuar, który świetnie działa na żywo. Wystarczy wspomnieć takie numery jak „Wyglądasz idealnie” czy „Kiss Me Baby”, by od razu poczuć klimat letniej nocy, tańca i wspólnego śpiewania pod sceną. To właśnie taki artysta potrafi sprawić, że zwykły piątkowy wieczór zamienia się w prawdziwe disco-show.

Kiedy i gdzie odbędzie się impreza?

W kalendarzu warto zaznaczyć konkretną datę: piątek, 10 lipca 2026 roku. Miejscem wydarzenia będzie Klub 54 w Łomży, mieszczący się przy al. Legionów 54F.

To propozycja dla tych, którzy lubią klubowy klimat i chcą rozpocząć wakacyjny weekend z mocnym muzycznym akcentem. Urodzinowa oprawa lokalu tylko dodaje temu wieczorowi wyjątkowego charakteru – to nie będzie zwykła impreza, ale noc z urodzinową energią i koncertem jednego z najgorętszych nazwisk sceny.

Nie tylko koncert. O oprawę zadba też DJ BaXx

Choć najwięcej uwagi przyciąga oczywiście występ Skolima, to na tym atrakcje się nie kończą. O muzyczną oprawę wydarzenia zadba również DJ BaXx, co oznacza, że parkiet nie powinien mieć ani chwili przerwy na złapanie oddechu.

Dzięki temu uczestnicy mogą liczyć na pełnowymiarową imprezę – najpierw koncertowa eksplozja emocji, a później klubowe granie, które pozwoli przedłużyć zabawę do późnych godzin. Dla fanów tanecznych nocy to dokładnie ten typ wydarzenia, na który idzie się z nastawieniem: dziś bawimy się na sto procent.

Dlaczego warto się pojawić, nawet jeśli nie słuchasz disco polo na co dzień?

Tego typu wydarzenia przyciągają nie tylko wiernych fanów gatunku. Koncert Skolima w klubowym wydaniu to po prostu propozycja na energetyczny, wakacyjny wieczór, podczas którego liczy się dobra zabawa, znajome refreny i atmosfera wspólnego świętowania.

Właśnie dlatego takie imprezy świetnie odnajdują się także poza ścisłym gronem fanów disco polo. Jest tanecznie, jest przebojowo, jest lekko i bez zadęcia. A kiedy dochodzi do tego urodzinowy klimat Klubu 54, robi się z tego wydarzenie, którego naprawdę szkoda byłoby nie przeżyć na żywo.

Wieczór zapowiada się imprezowo, ale pogoda może dorzucić mały twist

W Łomży prognozy na ten wieczór pokazują około 16°C i możliwe słabe opady deszczu, więc przed wyjściem warto zerknąć na niebo i dobrze zaplanować dojazd. To nadal bardzo dobry scenariusz na klubową noc, ale przy przemieszczaniu się po mieście przyda się odrobina przezorności.

Ważne informacje przed wejściem

Wydarzenie jest przeznaczone dla osób od 18. roku życia i obowiązuje selekcja. Dla chętnych dostępna jest także rezerwacja loży pod numerem 698 515 670.

Gdzie zostawić auto? Kilka praktycznych podpowiedzi dla kierowców

Osoby wybierające się do Klubu 54 samochodem mogą wcześniej sprawdzić kilka miejsc parkingowych w Łomży, m.in. Parking na Placu Niepodległości, Parking Bezpłatny przy ul. Giełczyńskiej oraz wjazd na parking Veneda od Katyńskiej, Zawadzka 38. W piątkowy wieczór warto zaplanować dojazd z wyprzedzeniem, żeby spokojnie dotrzeć na miejsce i skupić się już tylko na imprezie.