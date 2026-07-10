Joanna Kołaczkowska zmarła blisko rok temu. Tak wygląda dziś grób gwiazdy Kabaretu Hrabi

Zbliża się pierwsza rocznica śmierci Joanny Kołaczkowskiej

Odejście Joanny Kołaczkowskiej głęboko wstrząsnęło tysiącami rodaków. Legenda Kabaretu Hrabi zmarła 17 lipca 2025 roku w wyniku choroby nowotworowej, pogrążając w smutku nie tylko rodzinę, ale i rzesze przyjaciół oraz sympatyków. Polska scena komediowa poniosła ogromną stratę, żegnając postać niezwykle lubianą i pełną charyzmy. Jej unikalny śmiech oraz charakterystyczna barwa głosu na zawsze zapisały się w pamięci widzów.

Zaledwie kilka dni przed pierwszą rocznicą śmierci Asi wybraliśmy się na Cmentarz Wojskowy na warszawskich Powązkach, gdzie spoczęła artystka. Aura kompletnie nie dopisywała, z nieba lał się deszcz, dokładnie tak samo jak podczas ceremonii pogrzebowej z 28 lipca. Mimo upływu niemal dwunastu miesięcy miejsce spoczynku Asi wciąż tonie w kwiatach, zniczach, fotografiach, a także pamiątkowych figurkach i listach. Choć nagrobek nie doczekał się jeszcze właściwego, kamiennego pomnika, te kolorowe dowody pamięci rzucają się w oczy z dużej odległości. To dobitnie świadczy o tym, że zarówno najbliżsi, jak i fani nie zapomnieli o ukochanej artystce, mimo jej bezpowrotnego odejścia.

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Joanna Kołaczkowska walczyła do końca

Smutne doniesienia o problemach zdrowotnych aktorki ujrzały światło dzienne na krótko przed jej ostatecznym odejściem. Wiosną 2025 roku ekipa Kabaretu Hrabi poinformowała opinię publiczną, że Joanna Kołaczkowska zmaga się z nowotworem i z tego powodu jest zmuszona przerwać karierę sceniczną. Fani błyskawicznie zareagowali, przesyłając masowo słowa otuchy i proponując w internecie zorganizowanie zbiórki pieniędzy na pokrycie kosztów procesu leczenia gwiazdy.

Niestety, pomimo profesjonalnej opieki medycznej oraz ogromnej fali wsparcia z zewnątrz, nowotwór okazał się silniejszy i nie udało się go pokonać. Doniesienia o śmierci wywołały masowy odzew w postaci niezwykle poruszających wpisów pożegnalnych. Widzowie, przedstawiciele mediów oraz inni twórcy publikowali w mediach społecznościowych wspomnienia, w których akcentowali nie tylko jej wybitny talent komediowy, ale także ogromną skromność, życzliwość i niepowtarzalne poczucie humoru. Ostatnia droga Kołaczkowskiej przyciągnęła rzesze żałobników, w tym najbliższą rodzinę, znajomych, a także znane twarze ze świata kultury. Wśród wielu wylanych łez dominowały opowieści o niezwykłej kobiecie, która przez całe lata potrafiła szczerze rozśmieszać zebraną publiczność.

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Asi zależało, żeby jej pogrzeb nie był bardzo pompatyczny. Wszystkimi nami miotają trudne uczucia, ale przychodzimy tu pełni nadziei, że Aśka nie skończyła życia, tylko je zaczęła - tak ksiądz rozpoczął nabożeństwo za Joannę Kołaczkowską.

Cały proces ostatecznego pożegnania gwiazdy sceny kabaretowej składał się z tradycyjnej mszy świętej, ceremonii o charakterze świeckim, a także uroczystości na cmentarzu.

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Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej. Pojawił się prawdziwy tłum