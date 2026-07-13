"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4248

Spis treści
W ostatnim czasie w serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę sporo, a minione wydarzenia mocno namieszały w życiu znanych nam postaci. Wszystko zaczęło się od nagłego zniknięcia Fiony, która nie pojawiła się w szkole, co zmusiło zaniepokojonego Kajtka oraz towarzyszącą mu Monikę do szybkiej interwencji i powstrzymania dziewczyny przed wyjazdem do matki. W tym samym czasie Franek Berg przeprowadził małe śledztwo, włamując się na konto Kowalskiej i odkrywając przy tym, że to właśnie ona stała za hejtem skierowanym w stronę Cieślików oraz samej Fiony. Dość specyficzna sytuacja spotkała Agierową i Juliusza, których wyobrażenia o randkach brutalnie zderzyły się z rzeczywistością, gdy na miejscu zorientowali się, że umówili się ze sobą nawzajem. Z kolei Greg próbował zatrzeć złe wrażenie, zapraszając Lwa i Weronikę na wspólną kolację, choć Roztocka początkowo wcale nie chciała dawać mu kolejnej szansy mimo usilnych próśb ukochanego. Czas zatem sprawdzić, jakie nowe wyzwania przygotował dla nas ten serial w swojej dalszej części.
"Na Wspólnej" odc. 4248 - streszczenie
Synek Igora i Ani spada z łóżka, po czym z powodu silnego płaczu zostaje niezwłocznie zabrany przez rodziców do szpitala. Mimo że badanie rentgenowskie nie wykazuje żadnych złamań, lekarka dyżurna podejrzewa u chłopca wstrząśnienie mózgu i decyduje o pozostawieniu go na obserwacji. Rodzice czuwają przy łóżku dziecka przez całą noc, a w tym samym czasie Julka przeprasza babcię za swoje wcześniejsze zachowanie. Dziewczyna wykorzystuje jednak sytuację, by ukraść Ewie dwieście złotych na zakup narkotyków, które zażywa, gdy tylko dowiaduje się o przedłużającej się nieobecności opiekunów. W innym wątku matka Fiony składa na policji zeznania dotyczące hejtu internetowego i oszustw, próbując usprawiedliwić swoje czyny zdiagnozowaną chorobą dwubiegunową. Tymczasem w pracy Lew i Greg ratują życie pacjenta z wadą serca, a Nalepa wraz z Weroniką planują towarzyską kolację w towarzystwie Kalskich.
"Na Wspólnej" odc. 4248 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy mieszkańców popularnej warszawskiej ulicy od lat przyciągają przed ekrany liczne grono odbiorców, którzy z uwagą obserwują codzienne perypetie swoich ulubionych postaci. Śledzenie problemów rodzinnych i zawodowych bohaterów stało się dla wielu osób stałym elementem wieczornego odpoczynku. Nadchodzący epizod przyniesie rozwinięcie kilku istotnych wątków, które w ostatnim czasie budziły duże zainteresowanie. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia rodziny Nowaków i ich znajomych, warto zasiąść przed telewizorem w standardowym czasie emisji. Odcinek 4248 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany 20 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.
Polecany artykuł:
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej emitowanych seriali obyczajowych w polskiej telewizji, który skupia się na losach kilku zaprzyjaźnionych rodzin. Produkcja w realistyczny sposób pokazuje wzloty i upadki bohaterów, poruszając tematy bliskie każdemu człowiekowi, takie jak miłość, zdrada czy kłopoty zdrowotne. Luźny klimat telenoweli pozwala widzom zżyć się z postaciami, które na przestrzeni lat przechodzą ogromne przemiany życiowe. To opowieść o codzienności, w której zwykłe sprawy przeplatają się z bardziej złożonymi problemami społecznymi. W serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)