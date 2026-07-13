"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4248

W ostatnim czasie w serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę sporo, a minione wydarzenia mocno namieszały w życiu znanych nam postaci. Wszystko zaczęło się od nagłego zniknięcia Fiony, która nie pojawiła się w szkole, co zmusiło zaniepokojonego Kajtka oraz towarzyszącą mu Monikę do szybkiej interwencji i powstrzymania dziewczyny przed wyjazdem do matki. W tym samym czasie Franek Berg przeprowadził małe śledztwo, włamując się na konto Kowalskiej i odkrywając przy tym, że to właśnie ona stała za hejtem skierowanym w stronę Cieślików oraz samej Fiony. Dość specyficzna sytuacja spotkała Agierową i Juliusza, których wyobrażenia o randkach brutalnie zderzyły się z rzeczywistością, gdy na miejscu zorientowali się, że umówili się ze sobą nawzajem. Z kolei Greg próbował zatrzeć złe wrażenie, zapraszając Lwa i Weronikę na wspólną kolację, choć Roztocka początkowo wcale nie chciała dawać mu kolejnej szansy mimo usilnych próśb ukochanego. Czas zatem sprawdzić, jakie nowe wyzwania przygotował dla nas ten serial w swojej dalszej części.

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"Na Wspólnej" odc. 4248 - streszczenie

Synek Igora i Ani spada z łóżka, po czym z powodu silnego płaczu zostaje niezwłocznie zabrany przez rodziców do szpitala. Mimo że badanie rentgenowskie nie wykazuje żadnych złamań, lekarka dyżurna podejrzewa u chłopca wstrząśnienie mózgu i decyduje o pozostawieniu go na obserwacji. Rodzice czuwają przy łóżku dziecka przez całą noc, a w tym samym czasie Julka przeprasza babcię za swoje wcześniejsze zachowanie. Dziewczyna wykorzystuje jednak sytuację, by ukraść Ewie dwieście złotych na zakup narkotyków, które zażywa, gdy tylko dowiaduje się o przedłużającej się nieobecności opiekunów. W innym wątku matka Fiony składa na policji zeznania dotyczące hejtu internetowego i oszustw, próbując usprawiedliwić swoje czyny zdiagnozowaną chorobą dwubiegunową. Tymczasem w pracy Lew i Greg ratują życie pacjenta z wadą serca, a Nalepa wraz z Weroniką planują towarzyską kolację w towarzystwie Kalskich.

"Na Wspólnej" odc. 4248 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców popularnej warszawskiej ulicy od lat przyciągają przed ekrany liczne grono odbiorców, którzy z uwagą obserwują codzienne perypetie swoich ulubionych postaci. Śledzenie problemów rodzinnych i zawodowych bohaterów stało się dla wielu osób stałym elementem wieczornego odpoczynku. Nadchodzący epizod przyniesie rozwinięcie kilku istotnych wątków, które w ostatnim czasie budziły duże zainteresowanie. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia rodziny Nowaków i ich znajomych, warto zasiąść przed telewizorem w standardowym czasie emisji. Odcinek 4248 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany 20 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej emitowanych seriali obyczajowych w polskiej telewizji, który skupia się na losach kilku zaprzyjaźnionych rodzin. Produkcja w realistyczny sposób pokazuje wzloty i upadki bohaterów, poruszając tematy bliskie każdemu człowiekowi, takie jak miłość, zdrada czy kłopoty zdrowotne. Luźny klimat telenoweli pozwala widzom zżyć się z postaciami, które na przestrzeni lat przechodzą ogromne przemiany życiowe. To opowieść o codzienności, w której zwykłe sprawy przeplatają się z bardziej złożonymi problemami społecznymi. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

(jako Włodzimierz Zięba) Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

(jako Żaneta Zięba-Szulc) Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

(jako Monika Cieślik) Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

(jako Damian Cieślik) Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

(jako Barbara Brzozowska) Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

(jako Krzysztof Smolny) Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

(jako Michał Brzozowski) Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

(jako Kamil Hoffer) Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

(jako Marta Leśniewska) Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

(jako Ewa Ostrowska) Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

(jako Igor Nowak) Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

(jako Danuta Zimińska) Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

(jako Marek Zimiński) Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

(jako Weronika Roztocka) Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)