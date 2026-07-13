Szalona randka Mandaryny i Michała Wiśniewskiego. Wokalista zaprosił ukochaną do domu publicznego

Zaledwie garstka małżeństw w polskim świecie rozrywkowym zdołała wypracować sobie tak kultowy status jak Marta i Michał Wiśniewscy w pierwszych latach XXI wieku. Frontman grupy Ich Troje oraz utalentowana tancerka, która z czasem rozpoczęła karierę solową, skupiali na sobie uwagę całej Polski i mediów. Widzowie stacji TVN chętnie przypatrywali się ich losom w przełomowym formacie "Jestem jaki jestem", a absolutnym hitem oglądalności okazała się bezpośrednia transmisja ze ślubu celebrytów, zorganizowanego w mroźnej Szwecji. Co ciekawe, mimo dość głośnego i trudnego rozwodu, dawni partnerzy zdołali utrzymać naprawdę przyjacielską relację, pełną wzajemnego poszanowania. Według relacji portalu Radio Eska, w okolicach Nowego Roku artyści postanowili nawet wystąpić wspólnie na scenie w trakcie hucznej zabawy sylwestrowej.

Początki miłości Michała Wiśniewskiego i Mandaryny

Zarzewie tego głośnego uczucia obfitowało w równie zadziwiające zdarzenia co późniejsze perypetie relacjonowane na bieżąco przez najważniejsze media w kraju. W trakcie jednego z dawnych wywiadów zakochani zdradzili, że ich pierwsze oficjalne spotkanie we dwoje miało miejsce w agencji towarzyskiej. Zapytana niedawno o autentyczność tej anegdoty piosenkarka, rozmawiając z dziennikarzem serwisu ESKA.pl, bez wahania potwierdziła tamte doniesienia. Dodatkowo szczegółowo wyjaśniła, co skłoniło ich do tak nietypowego wyboru lokalu na romantyczny wieczór.

Sylwester z Dwojka MANDARYNA

Pierwsza randka Michała Wiśniewskiego. Zabrał Mandarynę w nietypowe miejsce

Marta Wiśniewska uświetniła swoją obecnością ostatnią edycję wydarzenia See Bloggers odbywającego się na terenie Łodzi. Warto zaznaczyć, że dokładnie w tym ośrodku miejskim zainicjowana została jej życiowa przygoda z przyszłym małżonkiem i ojcem jej pociech. Udzielając wywiadu Maksowi Kluziewiczowi reprezentującemu redakcję ESKA.pl, gwiazda otwarcie przyznała, że debiutancka schadzka z charyzmatycznym wokalistą Ich Troje rzeczywiście odbyła się w murach domu publicznego.

„Tak, to prawda, niestety, bo nic nie było otwarte, a chcieliśmy jeszcze porozmawiać. Nie chcieliśmy siedzieć na krawężniku, więc poszliśmy sobie, tak. Widzisz, tak właśnie wyglądało nasze życie” - podsumowała ze śmiechem wokalistka.

Mandaryna i Michał Wiśniewski ponownie są parą

Dnia 12 lipca 2026 roku lider zespołu Ich Troje opublikował oficjalny komunikat dla mediów, za pośrednictwem którego ogłosił wielki powrót do swojej dawnej miłości. Z oświadczenia piosenkarza wynika, że od schyłku czerwca ponownie dzieli życie z popularną tancerką. Zakochani do tej pory nie podzielili się ze swoimi fanami informacją o tym, jaki lokal wybrali na ponowną randkę po trwającej ponad dwie dekady separacji.

„Jestem z Mandaryną i zdradziłem z nią Polę. Ale, ani w styczniu, ani w marcu, kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuacje i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te 5 lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie my to i tak po prostu zrobimy. O to w życiu chodzi, żeby być szczęśliwym, czego Poli również życzę” - powiedział w swoim oświadczeniu Michał Wiśniewski.