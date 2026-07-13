Klaudia Halejcio i Ola Nowak walczą o uwagę na Instagramie. Tak to wygląda w liczbach

Klaudia Halejcio - od Złotopolskich do luksusowej willi

Klaudia Halejcio to aktorka i influencerka, która dorastała na oczach widzów. Fani pamiętają ją z takich produkcji jak "Złotopolscy", "Pierwsza miłość" czy "Hotel 52", a także z komedii romantycznych. Wystąpiła również w pierwszej edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie, gdzie dotarła do czwartego miejsca, a później związała się z tancerzem Tomaszem Barańskim. Z czasem jej uwaga skupiła się na social mediach.

Na Instagramie regularnie wrzuca humorystyczne filmiki ze swojego codziennego życia. Jej partnerem jest przedsiębiorca Oskar Wojciechowski. Para wspólnie wychowuje córkę Nel i na co dzień przebywa w okazałej willi pod Warszawą, wartej kilka milionów złotych.

Klaudia Halejcio nie chciała wystąpić z ukochanym w programie

Ola Nowak i jej znajomość z Andziaks

Ola Nowak zyskała ogromną popularność dzięki współtworzeniu kanału komediowego "Beksy" na YouTube. Po zakończeniu współpracy z Nadią Długosz (powody ich rozstania pozostają nieznane), Nowak z powodzeniem kontynuuje karierę na własną rękę, stając się jedną z najważniejszych polskich influencerek.

W mediach często przewija się temat jej przyjaźni z Angeliką Trochonowicz, znaną jako Andziaks. To właśnie na ślubie Andziaks Ola Nowak po raz pierwszy pojawiła się publicznie u boku Macieja Mazurka, który później został jej mężem.

Sonda Jak oceniasz dużą liczbę publikacji zdjęć ze ślubu w mediach społecznościowych? Pozytywnie Zależy od sytuacji Nie mam zdania Negatywnie

Śluby Klaudii Halejcio i Oli Nowak - kto wrzucił więcej zdjęć?

Obie celebrytki bardzo aktywnie relacjonowały swoje ceremonie w sieci, co sprawiło, że internauci czuli się wręcz przytłoczeni ilością ślubnego contentu. Przeanalizowaliśmy posty na Instagramie, skupiając się wyłącznie na tych z samych dni ślubu (z wyjątkiem śniadania dla druhen i wręczania prezentów). Warto zauważyć, że profil Oli Nowak śledzi ponad 1,5 miliona osób, podczas gdy Klaudia Halejcio ma 1,1 miliona obserwatorów.

Jak prezentują się statystyki publikacji? Klaudia Halejcio udostępniła 16 postów dotyczących ślubu (oraz jeden z fryzurą próbną). Znalazły się tam nie tylko zdjęcia, ale też rolki ukazujące ceremonię, jej kreacje i córkę. Skupiła się głównie na sobie, rzadziej pokazując gości. Publikacje utrzymano w ciepłej kolorystyce, a materiały pojawiały się w sieci między 28 czerwca a 9 lipca 2026 roku.

Z kolei Ola Nowak opublikowała aż 21 postów, nie licząc wielu materiałów z samych przygotowań. Na jej profilu królowały rolki z imprezy, ujęcia z bliskimi i zabawne sytuacje, takie jak nietypowy przyjazd pana młodego. Kolory na jej zdjęciach były znacznie bardziej nasycone. Jej ślubny maraton publikacyjny trwał od 5 do 10 lipca 2026 roku.

Zestawiając te dane, można zauważyć znaczącą różnicę w intensywności publikacji. Ola Nowak w ciągu niespełna 6 dni wrzuciła ponad 21 postów (średnio 3 dziennie). Klaudia Halejcio potrzebowała 12 dni na opublikowanie 16 materiałów (nieco ponad 1 post dziennie). Dodatkowo obie panie intensywnie korzystały z funkcji Stories, publikując średnio około 10 relacji każdego dnia.