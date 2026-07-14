"Piesza zmiana" w natarciu. Julia, Konrad oraz Pawelec idą w ważnym celu! I ty możesz pomóc

"Piesza zmiana" walczy o lepsze jutro

Radio VOX FM też walczy o lepszy świat i myśli ekologicznie. W związku z tym postanowiła zrobić coś, na co mało kto wpadł. Julia, Pawelec i Konrad dokładnie 16 lipca 2026 roku przejdzie z Władysławowa do Helu - samą plażą! Każdy przebyty kilometr to 67 złotych od każdego z uczestników przeznaczone na cel charytatywny - Fundacja Bałtyk 2.0.

Start dokładnie o godzinie 8 na plaży we Władysławowie w okolicy Portu. Chwilę przed marszem fani mogą wziąć udział w studiu plenerowym. A co później? Jeżeli macie chęci - możecie nie tylko dopingować dziennikarzy do marszu, ale co najważniejsze - razem z nimi ruszyć do samego Helu! Tylko z VOX FM przejdziesz całą plażę!

Nie możesz udać się na miejsce? Jest udostępniona specjalna zrzutka wspierająca całą inicjatywą - LINK TUTAJ.

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Fundacja Bałtyk 2.0 - więcej informacji o fundacji

Fundacja Bałtyk 2.0 z Gdańska to dynamiczna organizacja realizująca misję czynnej ochrony Morza Bałtyckiego pod hasłem "mniej mówimy, więcej robimy". Zamiast pustych deklaracji stawia na realne działania w terenie. Łączy oczyszczanie środowiska z badaniami naukowymi, w tym zaawansowanymi analizami ekotoksykologicznymi oceniającymi skażenie wód i jego wpływ na faunę oraz florę. Ważnym filarem jej aktywności jest też edukacja i budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

- Chronimy Bałtyk tam, gdzie zaczyna się problem. Na plażach, w wodzie i w świadomości ludzi. Działamy konsekwentnie i długofalowo, opierając się na wiedzy, badaniach i realnym wpływie. Łączymy działania terenowe z analizą danych i edukacją społeczną, żeby troska o Bałtyk stała się codzienną praktyką opartą na faktach, odpowiedzialności i zaangażowaniu - przekazuje fundacja.

Wolontariat

Flagowym przedsięwzięciem fundacji jest Wolontariat Letni na Półwyspie Helskim dla osób od 16. roku życia (niepełnoletni potrzebują zgody rodzica). Wolontariusze codziennie oczyszczają tamtejsze plaże, wydmy i strefę przybrzeżną ze szkodliwych odpadów. W zamian za pomoc organizatorzy zapewniają im bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz dodatkowe atrakcje rekreacyjne.