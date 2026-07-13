Czy wojna na Bliskim Wschodzie wpływa na Polskę? Ekspert komentuje to wprost

Zostrzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie

Trwający od lutego 2026 roku otwarty konflikt militarny między USA a Iranem stanowi apogeum wieloletniej „wojny cieni”. Jej początek sięga zerwania przez Waszyngton porozumienia nuklearnego, nałożenia drastycznych sankcji oraz walki o wpływy na Bliskim Wschodzie. Bezpośrednim zapalnikiem obecnych działań stało się zablokowanie przez Teheran strategicznej Cieśniny Ormuz, kluczowej dla globalnego transportu ropy naftowej.

W miniony weekend (11-12.07.2026) doszło do gwałtownej eskalacji, która ostatecznie zrujnowała wynegocjowany w czerwcu rozejm. W odpowiedzi na zignorowanie amerykańskiego ultimatum oraz ostrzelanie przez Iran cywilnego kontenerowca, siły USA przeprowadziły zmasowane uderzenia odwetowe. Dowództwo CENTCOM zaatakowało ponad 140 celów wojskowych na terytorium Iranu, w tym radary, wyrzutnie rakiet ziemia-powietrze oraz magazyny dronów. Szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił, że Teheran zapłaci wysoką cenę za agresywne decyzje.

Reakcja Iranu była natychmiastowa. Gwardia Rewolucyjna ogłosiła zamknięcie Cieśniny Ormuz do odwołania, zaatakowała kolejny statek handlowy i rozpoczęła zmasowany ostrzał wymierzony w amerykańskie bazy oraz państwa regionu. Rakiety i drony wywołały alarmy obrony powietrznej w Kuwejcie, Katarze, Bahrajnie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Co ciekawe, Donald Trump mówi wprost, że Cieśnina Ormuz jest ciągle otwarta.

GEN. KOMORNICKI: USA I TRUMP SKOMPROMITOWALI SIĘ W IRANIE! | Super Ring

Generał o bezpieczeństwie Polski. Jak na to wpływa wojna na Bliskim Wschodzie?

Wojna na Bliskim Wschodzie z 2026 roku choć nie zaangażowała bezpośrednio Polskę w działania, to odbiło się to na kraju m.in. przez wyższe ceny za paliwa. Również tysiące Polaków utknęło wiosną na arabskich lotniskach - mieli oni zaplanowane przesiadki w tym regionie, a były one regularnie odwoływane przez loty i zamknięte przestrzenie powietrzne. Generał wprost określił, czy wznowienie wojny na Bliskim Wschodzie zagraża Polsce.