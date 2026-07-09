Marcin Możdżonek komentuje podejście Parlamentu Europejskiego. "Obawiam się jednego"

Parlament Europejski i rezolucja

Parlament Europejski przyjął w lipcu 2026 roku rezolucję oceniającą postępy Ukrainy na drodze do UE, w której znalazły się bezprecedensowe, krytyczne zapisy dotyczące UPA.

Dzięki poprawkom polskich europosłów z EPL, przyjętym ogromną większością głosów, PE oficjalnie skrytykował decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z maja, który nadał Centrum Operacji Specjalnych imię "Bohaterów UPA". W dokumencie uznano to działanie za „niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację”, która ignoruje wrażliwość i ból polskiej strony związane z rzezią wołyńską. Europarlament podkreślił, że gloryfikacja tej formacji uderza w stosunki dobrosąsiedzkie, niszczy proces pojednania i "nie jest zgodna z wartościami europejskimi".

Wezwano Kijów i Warszawę do deeskalacji oraz powrotu do dialogu historycznego. To pierwszy przypadek, gdy unijna instytucja tak bezpośrednio i jednoznacznie potępiła ukraińską politykę historyczną w kontekście jej akcesji do Wspólnoty, co ma ogromne znaczenie dla przyszłych negocjacji.

BUDANOW GROZI POLSCE? PORÓWNAŁ NAS DO ROSJI! "JEDYNE CO DAŁA NAM UKRAINA TO UPA" | Super Ring

Marcin Możdżonek o decyzji Parlamentu Europejskiego

Marcin Możdżonek nie ukrywa tego, że nie jest do końca zadowolony z przebiegu sytuacji.