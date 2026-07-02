Kandydatka na prezydenta Krakowa wprost o zmianach w prawie. Można uniknąć drugiego Szpitala Południowego?

Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie

Afera wokół Dawida Kacprzyka, 28-letniego lekarza bez specjalizacji i byłego radnego KO, wstrząsnęła warszawskim Szpitalem Południowym. Audyt wykazał, że w 2025 roku zarobił on niemal 1,6 mln zł, deklarując aż 3976 godzin pracy - średnio 11 godzin na dobę przez cały rok, wliczając weekendy i święta. Dawało to astronomiczną stawkę rzędu kilkuset złotych za godzinę, niespotykaną u medyków na początku kariery.

Kontrola ujawniła rażące oszustwa: w czasie, gdy pobierał pensję za dyżury, fizycznie brał udział w sesjach rady dzielnicy Ursynów lub pracował w innej placówce. Sytuację zaostrzyły oskarżenia byłego ordynatora, dr. Emila Jędrzejewskiego, który zarzucił Kacprzykowi błędy medyczne skutkujące śmiercią pacjentów. Gdy sprawa ujrzała światło dzienne, lekarz próbował ratować sytuację i przelał na konto szpitala 500 tys. zł, jednak placówka odesłała przelew. Kacprzyk stracił pracę i zrzekł się mandatu radnego. Obecnie wielowątkowe śledztwo prowadzi prokuratura, sprawę bada też NIK oraz izba lekarska.

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