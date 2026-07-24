Co stanie się z PiS? Beata Kempa rozprawia się z mitami o partii

Wielki rozłam w PiSie?

Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości narastał od czasu utraty władzy po wyborach parlamentarnych. Mateusz Morawiecki, dążąc do utrzymania wpływów i budowania podmiotowości po marginalizacji jego frakcji, założył stowarzyszenie "Rozwój Plus". Ruch ten zgromadził kilkudziesięciu parlamentarzystów i został odebrany przez zakorzenione skrzydło partii oraz Jarosława Kaczyńskiego jako próba stworzenia wewnętrznej alternatywy lub przygotowanie do rozłamu.

W odpowiedzi władze ugrupowania podjęły uchwałę zakazującą członkom PiS działania w zewnętrznych organizacjach politycznych. Politykom wyznaczono ultimatum - mieli czas do czwartku do północy na podpisanie deklaracji o rezygnacji ze stowarzyszenia i potwierdzeniu lojalności. Brak podpisu oznaczano wprost jako drogę do wykluczenia z partii. Stronnicy Morawieckiego odmówili złożenia podpisów pod lojalkami, deklarując chęć pozostania w PiS, przy jednoczesnym sprzeciwie wobec dyktatu kierownictwa.

Informacje mają zostać przekazane do południa w piątek.

BOSAK MIAŻDŻY MORAWIECKIEGO: SAMOZAKIWANIE

Beata Kempa o obecnej polityce. PiS przetrwa?

Kobieta nie ukrywa, że jej zdaniem najważniejsza zawsze była i jest jedność.

- Nie pójdę na grilla do Morawieckiego, bo nie będzie mnie w tej części kraju, ale w tym okresie też jestem niedostępna […] Trudno mi powiedzieć, jakie decyzje podjęto. Mam nadzieję, że się wszystko wyklaruje. Pan Prezydent realizuje swój program […] Wszyscy wieszczą katastrofalne rzeczy, ale nigdy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło [….] Lubię słuchać, kiedy ludzie mają inne poglądy, bo warto rozmawiać. Warto mówić od serca […] Wierzę, że zawsze jest coś po coś. Najważniejsza jest jednak jedność, wobec różnych zagrożeń. Nie zapominajmy, że jesteśmy krajem frontowym, bezpieczeństwo powinno być najważniejsze.

Jednocześnie zdementowała zarzuty, że w PiS politycy ze sobą nie dyskutują na temat różnych poglądów.