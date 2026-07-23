Krzysztof Bosak brutalnie o Mateusz Morawieckim. "Premierem był nieakceptowalnym"

Afera w PiS. Morawiecki pod ostrzałem

Nowe zarządzenie w PiS doprowadziło do otwartego starcia z Mateuszem Morawieckim. Władze partyjne dały politykom zaledwie tydzień na rezygnację z zewnętrznych ruchów, tłumacząc to dbaniem o dyscyplinę i jedność ugrupowania. W przeciwieństwie do Jacka Sasina, który szybko wygasił swój ruch, były premier postawił się kierownictwu i kontynuuje projekt "Rozwój Plus", mający w jego ocenie budować nowe zaplecze wyborcze.

Władze PiS nie zamierzają ustępować, a opór Morawieckiego wywołuje mocne emocje wewnątrz ugrupowania - ostro krytykuje go m.in. Kacper Płażyński. Oliwy do ognia dolał Piotr Müller, ujawniając, że były szef rządu i jego współpracownicy o partyjnym ultimatum dowiedzieli się ze szpalt gazet i nagłówków serwisów informacyjnych.

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Krzysztof Bosak wprost o Morawieckim

Sam Bosak nie ukrywa swojego oburzenia całą sytuacją wokół Mateusza Morawieckiego. Jak zaznacza, winę tam ponosi głównie osoba, która wpuściła go to tego świata. Nie tylko Morawiecki.