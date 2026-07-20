Poszli w ważnym celu do Helu. Pie(r)sza Zmiana z VOX FM naprawdę to zrobiła!

Fundacja Bałtyk 2.0 - więcej informacji o fundacji

Gdańska Fundacja Bałtyk 2.0 to prężnie działająca organizacja, która chroni Morze Bałtyckie w myśl zasady "mniej mówimy, więcej robimy". Rezygnując z bezużytecznych deklaracji, skupia się na konkretnych akcjach w terenie. Swoje projekty oczyszczania środowiska spójnie łączy z pracą badawczą, realizując m.in. nowoczesne analizy ekotoksykologiczne, które badają poziom zanieczyszczenia wód oraz jego przełożenie na lokalną przyrodę. Istotnym elementem jej misji jest również szerzenie wiedzy i kształtowanie postaw proekologicznych wśród obywateli.

- Chronimy Bałtyk tam, gdzie zaczyna się problem. Na plażach, w wodzie i w świadomości ludzi. Działamy konsekwentnie i długofalowo, opierając się na wiedzy, badaniach i realnym wpływie. Łączymy działania terenowe z analizą danych i edukacją społeczną, żeby troska o Bałtyk stała się codzienną praktyką opartą na faktach, odpowiedzialności i zaangażowaniu - przekazuje fundacja.

Niedźwiedzie, pingwiny i foki. Jak wygląda życie w Arktyce i Antarktyce? Mikołaj Golachowski

Piesza Zmiana maszeruje do samego Helu!

Równo po 9, Piesza Zmiana udała się w wielki spacer z Władysławowa do Helu.

- Mamy buty, niektórzy gołe stopy – komentowali.

Na początku dziennikarze szli sami, ale dołączyło do nich dwóch słuchaczy. Jak zaznaczyli, walczą o szczytny cel, ale i zdrowie.

- Widzimy, jak ludzie rozstawiają już pierwsze parawany. Jest pogoda. Jest po prostu bosko. Pojawił się kryzys, ale dajemy radę – śmiał się Pawelec.

Okazało się, że prowadzący postanowili zrobić spacer plażą przez… plażę nudystów.

- Złamaliśmy drescode, jesteśmy ubrani! – śmiał się Konrad.

Choć od Kuźnicy Julka szła już sama, nie traciła hartu ducha! Udało się jej dojść do samego końca. Cała redakcja VOX FM jest z niej niezwykle dumna!

Jest udostępniona specjalna zrzutka wspierająca całą inicjatywą - LINK TUTAJ.