Afery wokół szpitali w Polsce. "Ogólnie system jest zły, a wszystko to półśrodki"

Afery w Warszawie

Afera wokół warszawskiego Szpitala Południowego, która wybuchła w połowie 2026 roku, to splot wstrząsających skandali obyczajowych, finansowych i politycznych. Punktem wyjścia stała się sprawa młodego lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej, Dawida Kacprzyka, który jako koordynator SOR-u zarobił w rok aż 1,6 miliona złotych. Dziennikarze ujawnili, że musiałby pracować niemal bez przerwy, co wywołało oskarżenia o fikcyjne dyżury oraz zaniedbania prowadzące do śmierci pacjentów.Oliwy do ognia dolały doniesienia o istnieniu specjalnego saloniku VIP dla polityków opcji rządzącej, którzy byli przyjmowani poza kolejnością.

Prawdziwy wstrząs wywołał jednak drugi wątek - makabryczny proceder w szpitalnym prosektorium, którym kierował Artur Habowski. Mężczyzna stworzył czarny cennik, pobierając nielegalne opłaty za wydanie ciał, nagabując pogrążone w żałobie rodziny na usługi zaprzyjaźnionego zakładu oraz organizując komercyjne szkolenia z balsamacji na zwłokach pacjentów. Oferował także wynajem prosektorium ekipom filmowym. W efekcie śledztwa CBA zabezpieczyło dokumenty, do dymisji podały się dwie wiceprezydentki Warszawy, a kluczowi pracownicy zostali zwolnieni dyscyplinarnie.

SZCZERBA: Jest potrzebne nowe otwarcie w Szpitalu Południowym

Nie tylko szpitale w Warszawie mają problemy.

Jak zaznacza Piskorski, problem jest większy, niż nam wszystkim się wydaje.