Afery wokół szpitali w Polsce. "Ogólnie system jest zły, a wszystko to półśrodki"

Afery w Warszawie
Afera wokół warszawskiego Szpitala Południowego, która wybuchła w połowie 2026 roku, to splot wstrząsających skandali obyczajowych, finansowych i politycznych. Punktem wyjścia stała się sprawa młodego lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej, Dawida Kacprzyka, który jako koordynator SOR-u zarobił w rok aż 1,6 miliona złotych. Dziennikarze ujawnili, że musiałby pracować niemal bez przerwy, co wywołało oskarżenia o fikcyjne dyżury oraz zaniedbania prowadzące do śmierci pacjentów.Oliwy do ognia dolały doniesienia o istnieniu specjalnego saloniku VIP dla polityków opcji rządzącej, którzy byli przyjmowani poza kolejnością.
Prawdziwy wstrząs wywołał jednak drugi wątek - makabryczny proceder w szpitalnym prosektorium, którym kierował Artur Habowski. Mężczyzna stworzył czarny cennik, pobierając nielegalne opłaty za wydanie ciał, nagabując pogrążone w żałobie rodziny na usługi zaprzyjaźnionego zakładu oraz organizując komercyjne szkolenia z balsamacji na zwłokach pacjentów. Oferował także wynajem prosektorium ekipom filmowym. W efekcie śledztwa CBA zabezpieczyło dokumenty, do dymisji podały się dwie wiceprezydentki Warszawy, a kluczowi pracownicy zostali zwolnieni dyscyplinarnie.
Nie tylko szpitale w Warszawie mają problemy.
Jak zaznacza Piskorski, problem jest większy, niż nam wszystkim się wydaje.
- Może jakbym był prezydentem, to bym nie musiał opowiadać, dlaczego jest tak źle […] Dlaczego tak się dzieje i to w Warszawie? Ogólnie system jest zły, a wszystko to półśrodki. Wchodzi też partyjniactwo. Na to wszystko pozwalały sobie osoby związane z partiami […] To, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym jest bardzo niebezpieczne. Były już ośmiorniczki. Czy był vip room czy nie – to już nieważne. Ludzie mają to teraz w świadomości. Ludzie będą rozglądać się, gdzie platformersi mają osobne pomieszczenie […] Niektórzy profesorowie ze szpitala nie chcieli się postawić, bo był suweren, który ich obroni. To trudna droga. Obniżenie zarobków nie pomoże wcale, a spowoduje ogromną zapaść. W niektórych miastach jak Koszalin już teraz brakuje lekarzy. A przez obniżenie kwot będzie ich jeszcze mniej - podsumował.