Artur Barciś nie zwalnia tempa mimo emerytury. "Sama ta kwota by mi nie wystarczyła"

Artur Barciś, który wkrótce będzie świętował siedemdziesiąte urodziny, wcale nie myśli o odpoczynku. Znany aktor woli pracę na planie i w teatrze niż przesiadywanie w domu. W wywiadzie dla radia VOX FM przyznał, że zamierza kontynuować karierę tak długo, jak pozwoli mu na to zdrowie. Dodatkowym czynnikiem jest to, że wypłacane mu świadczenie nie pokrywa w pełni jego potrzeb.