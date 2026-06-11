Aktorzy z "Rancza" wracają na plan po latach. Widzowie zobaczą drastyczne zmiany w wyglądzie gwiazd

Historia sukcesu serialu "Ranczo" i losy Lucy Wilskiej

Ten format to bez wątpienia prawdziwy hit w dziejach polskiej telewizji. Komediowo-obyczajowa produkcja, za którą odpowiadają Robert Brutter oraz Jerzy Niemczuk, a reżyserował Wojciech Adamczyk, była emitowana na antenie TVP1 w latach 2006–2016. Z czasem tytuł zyskał miano najważniejszego dzieła przedstawiającego życie na polskiej prowincji.

Główną osią scenariusza są losy Lucy Wilskiej, czyli Amerykanki o polskich korzeniach, otrzymującej w spadku stary dworek w zmyślonej miejscowości Wilkowyje. Pojawienie się nowej mieszkanki całkowicie zmienia dotychczasowy rytm funkcjonowania lokalnej społeczności. Władzę we wsi dzierżą zwaśnieni bracia bliźniacy: Proboszcz oraz Wójt, w których wciela się Cezary Żak. Obok wątków romantycznych produkcja ukazuje trudy codziennego życia z dala od wielkiego miasta. Widzowie śledzili również słynne dyskusje na lokalnej ławeczce i odwieczny konflikt samorządu z duchowieństwem.

Twórcy początkowo zakładali realizację zaledwie czterech sezonów, jednak potężne zainteresowanie publiczności zmieniło te plany. Dzięki rekordowej widowni, osiągającej pułap nawet dziesięciu milionów oglądających, nakręcono łącznie 130 odcinków podzielonych na 10 serii, a także kinowy film pełnometrażowy.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Szczegóły powrotu "Rancza" na ekrany w 2026 roku. Lista aktorów

Informacja o wznowieniu produkcji w 2025 roku wywołała gigantyczny entuzjazm wśród miłośników formatu. Na początku członkowie obsady milczeli w kwestii ewentualnego angażu, jednak spora część artystów otwarcie deklarowała chęć zagrania w kontynuacji. Oficjalne czytanie scenariusza zorganizowano 9 czerwca, a w spotkaniu wzięła udział liczna grupa znanych nazwisk. Na miejscu pojawili się:

Violetta Arlak;

Artur Barciś;

Magdalena Kuta;

Jacek Kawalec;

Marta Chodorowska;

Piotr Ligienza;

Arkadiusz Nadera;

Cezary Żak;

Grażyna Zielińska;

Katarzyna Żak;

Bartłomiej Kasprzykowski;

Ilona Ostrowska.

Fani intensywnie dopytywali również o losy uwielbianej Michałowej. Szybko wyjaśniono, że wcielająca się w nią Marta Lipińska dotrze na plan zdjęciowy w późniejszym terminie. Twórcy wciąż trzymają w tajemnicy szczegółowy zarys fabuły nowych odcinków.

Jak wynika z doniesień Radia Eska, obsadę zasilił również Daniel Olbrychski. Doświadczony aktor ma przejąć miejsce zmarłego Franciszka Pieczki podczas nagrań na popularnej ławeczce. Z kolei Karolina Ludwiniak zaprezentuje się na ekranie jako córka Lucy i Kusego, natomiast Maciej Tomaszewski zagra młodego artystę.

Niesamowite metamorfozy gwiazd serialu "Ranczo"

Sprawdziliśmy, jak po długiej przerwie prezentują się aktorzy powracający do obsady kultowej produkcji. Niektórych artystów zupełnie nie da się rozpoznać na pierwszy rzut oka. Potężną metamorfozę przeszła między innymi serialowa Lodzia, a żona dawnego wójta, pani Kozioł, to dziś istna petarda.

25