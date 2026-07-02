Krzysztof Ziemiec otwarcie o wierze swoich dzieci. Zaskakujące wyznanie byłego gwiazdora TVP

Kim dokładnie jest Krzysztof Ziemiec? Kariera i kontrowersje wokół dziennikarza

Krzysztof Ziemiec zdobywał dziennikarskie szlify w renomowanych redakcjach, takich jak radiowa Trójka, stacja TVN24 oraz telewizja Puls. Rozpoznawalność na masową skalę zagwarantowała mu jednak posada w Telewizji Polskiej, gdzie przez lata występował jako gospodarz flagowych serwisów informacyjnych, prowadząc między innymi „Wiadomości”, „Teleexpress” oraz „Panoramę”.

Postrzeganie tego prezentera przez polskie społeczeństwo ulegało silnym transformacjom na przestrzeni lat. Początkowo widzowie cenili go za obiektywizm oraz pełen profesjonalizm i mocno współczuli mu po dramatycznym pożarze jego warszawskiego mieszkania. Sytuacja zmieniła się diametralnie w czasach telewizji zarządzanej za rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdy Ziemiec stał się jedną z głównych i najbardziej polaryzujących twarzy upolitycznionej TVP, zbierając potężne fale miażdżącej krytyki. Sam zainteresowany nie ukrywa swoich mocno konserwatywnych poglądów, silnego przywiązania do tradycyjnych wartości chrześcijańskich oraz aktywnego wsparcia dla środowisk i inicjatyw pro-life.

Głośne pożegnanie z Telewizją Polską pod koniec 2023 roku skłoniło dziennikarza do przeniesienia swoich zawodowych działań do przestrzeni internetowej. Obecnie prezenter z powodzeniem rozwija autorski kanał w serwisie YouTube zatytułowany „Otwarta Konserwa”. Ten sieciowy projekt skupia się głównie na prawicowej publicystyce społeczno-politycznej i przyciągnął do tej pory już ćwierć miliona stałych subskrybentów. Dziennikarz postanowił jednak powrócić na ekrany tradycyjnych telewizorów i obecnie sprawdza się w roli gospodarza formatu debatanckiego „Krzysztof Ziemiec zaprasza”, emitowanego na antenach stacji należących do Grupy MWE Networks.

Krzysztof Ziemiec szczerze o religii. Jak wygląda wiara w życiu jego pociech?

W życiu prywatnym znany publicysta jest szczęśliwym mężem oraz ojcem trójki dorosłych już pociech, z których każda zdążyła przekroczyć dwudziesty rok życia. Dziennikarz nigdy nie owijał w bawełnę, że dbał o rygorystyczne wychowanie swojego potomstwa w mocnym duchu katolickim, traktując obecność Boga w swoim życiu jako absolutny fundament. Podczas niedawnej rozmowy z Moniką Richardson na łamach dziennika „Fakt” zdobył się na olbrzymią szczerość i wyznał, że jemu samemu wcale nie są obce poważne kryzysy religijne.

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- Ile razy ja pójdę do kościoła i słyszę coś, czego bym nie chciał usłyszeć [...] i wtedy przychodzę do domu: »No, po co ja tam chodzę?«. Ale potem - przecież nie chodzisz dla księdza, nie chodzisz po to, żeby być w kościele, tylko dla czegoś innego, prawda? I mam takie kryzysy, mam, ale to jest normalne chyba. To świadczy o tym, że jesteśmy ludźmi i ludźmi myślącymi - powiedział Ziemiec.

Były pracownik stacji z Woronicza otwarcie przyznał, że kwestia wpojonej w domu pobożności jego własnych dzieci prezentuje się obecnie znacznie bardziej zawile, niż wielu osobom z boku mogłoby się wydawać.

- To jest trudne pytanie, bo wszystkie były (wierzące - przup.pd), tak, mają wszystkie sakramenty, ale z tym potem praktykowaniem jest różnie. Syn jest (wierzący - przyp.pd), a z córkami bywa... bywa różnie - podsumował Ziemiec.