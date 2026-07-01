Polskie gwiazdy świętują Dzień Psa. Katarzyna Dowbor uwzględniła zwierzęta w testamencie

Zborowska, Doda i Krupa chwalą się psami w sieci

Znane osobistości rodzimego show-biznesu otwarcie demonstrują wielkie przywiązanie do czworonożnych przyjaciół, chętnie publikując ich zdjęcia na platformach społecznościowych. Joanna Jabłczyńska zabiera swojego pupila w podróże i włącza go w codzienne obowiązki. Z kolei losy psów Zofii Zborowskiej śledziło mnóstwo internautów, a szczególne poruszenie wywołało pożegnanie słynnej suczki Wiesi. Dorota Rabczewska oraz Joanna Krupa potrafią pojawić się ze swoimi świetnie wychowanymi, sympatycznymi psami nawet podczas oficjalnych wywiadów.

Czy rozpoznasz rasy psów? To QUIZ dla prawdziwych fanów czworonogów! Pytanie 1 z 15 1. Rasa na zdjęciu to: Labrador Golden retriever Biały owczarek szwajcarski Następne pytanie

Dlaczego w Polsce nie rodzą się dzieci? Wolę PSY i KOTY! Mnie nie stać nawet na psa! - Komentery

Hanna Żudziewicz udowadnia w internecie, że macierzyństwo można doskonale pogodzić z opieką nad zwierzęciem, pokazując ujęcia zarówno córki, jak i psa. Podobne podejście prezentuje Joanna Przetakiewicz, w której internetowych publikacjach również regularnie goszczą domowe czworonogi.

Dla Katarzyny Dowbor domowy zwierzyniec stanowi absolutny priorytet i równoprawną rodzinę, którą darzy bezwarunkowym uczuciem. Swoimi futrzastymi podopiecznymi chwalą się również Magda Gessler oraz Edyta Zając. Jakub Rzeźniczak udostępnia kadry z psami rasy cavalier, przekonując fanów o bezproblemowym łączeniu opieki nad nimi z wychowywaniem potomstwa. Do grona zdeklarowanych miłośniczek zwierząt należy także Małgorzata Rozenek-Majdan, której poczynania z pupilami można śledzić w sieci.

Warto zajrzeć do naszej galerii, gdzie zgromadziliśmy fotografie tych wyjątkowych gwiazd oraz ich ulubieńców.

Zaskakujący testament Katarzyny Dowbor i smutne wyznanie Agnieszki Woźniak-Starak

Celebryci w wywiadach często podkreślają kluczowe znaczenie zwierząt w ich codziennym funkcjonowaniu. Katarzyna Dowbor podczas rozmowy z serwisem Petsworld zdradziła szczegóły swojego testamentu, w którym uwzględniła zapisy dotyczące bezpieczeństwa ukochanych psów.

- Kiedyś jakieś gazety informowały, że zapisałam w testamencie wszystkie moje pieniądze zwierzętom. Jest to oczywiście nieprawdą. Natomiast, zastrzegłam w testamencie, prosząc moich spadkobierców, by zanim się podzielą tym, co po mnie zostanie, zabezpieczyli wszystkie moje zwierzęta. Część pieniędzy jest przeznaczona na utrzymanie moich zwierząt. Zabezpieczam w ten sposób ich przyszłość. To siedem żyć, za które czuję się bardzo odpowiedzialna. Zwierzęta niestety żyją krócej od nas, co bardzo mnie smuci - powiedziała Dowbor.

Z kolei Agnieszka Woźniak-Starak w wywiadzie udzielonym magazynowi "Elle" zaznaczyła, że chęć niesienia pomocy braciom mniejszym zaszczepiono w niej w dzieciństwie. Prezenterka otwarcie przyznała, że śmierć jednego z czworonogów była dla niej najbardziej bolesnym życiowym doświadczeniem.

- Najtrudniejszym momentem, który przeżywam do dziś, było odejście mojej ukochanej suczki Figi. To był wyjątkowy pies, adoptowałam ją, kiedy była już stara i bardzo schorowana. Miała dosyć paskudny charakter, ale mnie kochała ponad życie. A ja ją. Towarzyszyła mi wszędzie, nawet na planie. Odeszła, gdy wyleciałam kręcić „Azja Express”. Przez długi czas miałam poczucie, że to z tęsknoty. Nie mogę sobie tego wybaczyć.