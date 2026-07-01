Polskie gwiazdy świętują Dzień Psa. Katarzyna Dowbor uwzględniła zwierzęta w testamencie

Spis treści
Zborowska, Doda i Krupa chwalą się psami w sieci
Znane osobistości rodzimego show-biznesu otwarcie demonstrują wielkie przywiązanie do czworonożnych przyjaciół, chętnie publikując ich zdjęcia na platformach społecznościowych. Joanna Jabłczyńska zabiera swojego pupila w podróże i włącza go w codzienne obowiązki. Z kolei losy psów Zofii Zborowskiej śledziło mnóstwo internautów, a szczególne poruszenie wywołało pożegnanie słynnej suczki Wiesi. Dorota Rabczewska oraz Joanna Krupa potrafią pojawić się ze swoimi świetnie wychowanymi, sympatycznymi psami nawet podczas oficjalnych wywiadów.
Hanna Żudziewicz udowadnia w internecie, że macierzyństwo można doskonale pogodzić z opieką nad zwierzęciem, pokazując ujęcia zarówno córki, jak i psa. Podobne podejście prezentuje Joanna Przetakiewicz, w której internetowych publikacjach również regularnie goszczą domowe czworonogi.
Dla Katarzyny Dowbor domowy zwierzyniec stanowi absolutny priorytet i równoprawną rodzinę, którą darzy bezwarunkowym uczuciem. Swoimi futrzastymi podopiecznymi chwalą się również Magda Gessler oraz Edyta Zając. Jakub Rzeźniczak udostępnia kadry z psami rasy cavalier, przekonując fanów o bezproblemowym łączeniu opieki nad nimi z wychowywaniem potomstwa. Do grona zdeklarowanych miłośniczek zwierząt należy także Małgorzata Rozenek-Majdan, której poczynania z pupilami można śledzić w sieci.
Warto zajrzeć do naszej galerii, gdzie zgromadziliśmy fotografie tych wyjątkowych gwiazd oraz ich ulubieńców.
Zaskakujący testament Katarzyny Dowbor i smutne wyznanie Agnieszki Woźniak-Starak
Celebryci w wywiadach często podkreślają kluczowe znaczenie zwierząt w ich codziennym funkcjonowaniu. Katarzyna Dowbor podczas rozmowy z serwisem Petsworld zdradziła szczegóły swojego testamentu, w którym uwzględniła zapisy dotyczące bezpieczeństwa ukochanych psów.
- Kiedyś jakieś gazety informowały, że zapisałam w testamencie wszystkie moje pieniądze zwierzętom. Jest to oczywiście nieprawdą. Natomiast, zastrzegłam w testamencie, prosząc moich spadkobierców, by zanim się podzielą tym, co po mnie zostanie, zabezpieczyli wszystkie moje zwierzęta. Część pieniędzy jest przeznaczona na utrzymanie moich zwierząt. Zabezpieczam w ten sposób ich przyszłość. To siedem żyć, za które czuję się bardzo odpowiedzialna. Zwierzęta niestety żyją krócej od nas, co bardzo mnie smuci - powiedziała Dowbor.
Z kolei Agnieszka Woźniak-Starak w wywiadzie udzielonym magazynowi "Elle" zaznaczyła, że chęć niesienia pomocy braciom mniejszym zaszczepiono w niej w dzieciństwie. Prezenterka otwarcie przyznała, że śmierć jednego z czworonogów była dla niej najbardziej bolesnym życiowym doświadczeniem.
- Najtrudniejszym momentem, który przeżywam do dziś, było odejście mojej ukochanej suczki Figi. To był wyjątkowy pies, adoptowałam ją, kiedy była już stara i bardzo schorowana. Miała dosyć paskudny charakter, ale mnie kochała ponad życie. A ja ją. Towarzyszyła mi wszędzie, nawet na planie. Odeszła, gdy wyleciałam kręcić „Azja Express”. Przez długi czas miałam poczucie, że to z tęsknoty. Nie mogę sobie tego wybaczyć.