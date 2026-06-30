Zenek Martyniuk czy Duo Spoko z "Rancza"? Quiz dla prawdziwych fanów!

Kim jest Zenek Martyniuk?

Zenek Martyniuk to niekwestionowany "Król Disco Polo", wokalista i lider formacji Akcent, którą założył w 1989 roku. Stał się ikoną polskiej muzyki tanecznej, a jego hity, takie jak "Przez Twe oczy zielone" czy "Chłopak z Mazur", wygenerowały setki milionów wyświetleń w serwisach streamingowych i na stałe weszły do popkultury. Muzyk spopularyzował nowoczesne brzmienie disco polo, łącząc je z elementami folku. O jego statusie gwiazdy świadczy fakt, że doczekał się filmu biograficznego "Zenek" oraz książki o własnym życiu.

"Ranczo" wraca na ekrany

"Ranczo" to kultowy serial komediowo-obyczajowy Telewizji Polskiej, emitowany w latach 2006–2016, który stał się jednym z największych fenomenów w historii rodzimej telewizji. Opowieść o amerykance Lucy, która zamieszkała we wsi Wilkowyje, przyciągała przed ekrany nawet 6-10 milionów widzów. Serial zyskał miano legendarnego dzięki genialnemu scenariuszowi, satyrze na polską mentalność i wybitnym kreacjom aktorskim (m.in. Cezarego Żaka w podwójnej roli).

Pod koniec 2025 roku ogłoszono wielki powrót serialu. W czerwcu 2026 roku rozpoczęto prace nad spin offem.

Duo Spoko w "Ranczu"

Duo Spoko to fikcyjny, disco-polowy zespół muzyczny, który stworzyli bohaterowie serialu "Ranczo" – Pietrek (Piotr Pręgowski) oraz Jola (Elżbieta Romanowska). Ich ekranowa formacja, parodiująca realia rodzimej sceny tanecznej, stała się jednym z najbardziej komediowych i lubianych wątków serii.

Piotr Pręgowski o roli w "Podlasiu", Eurowizji i planach na karierę muzyczną| Wywiady ESKA

Quiz. Kto to śpiewał: Zenek Martyniuk czy Duo Spoko?

Mamy quiz nie tylko dla fanów "Rancza", ale również disco polo. Przygotowaliśmy 10 pytań z różnymi piosenkami, wykonywanymi przez Zenka Martyniuka lub Duo Spoko. Waszym zadaniem jest wskazać, kto wykonał dany cytat. Powodzenia!

Quiz o Ranczo: Piosenka Zenka Martyniuka czy Duo Spoko? Wybierz JEDNO Pytanie 1 z 10 Siekiera, motyka, w płocie dziura, przegra tu prokuratura Duo Spoko Zenek Martyniuk Następne pytanie