Marcin Prokop o relacji z Wellman. Myślał o telewizyjnym rozwodzie?

Kariera Marcina Prokopa w telewizji TVN

Marcin Prokop zyskał ogromną popularność jako felietonista oraz prezenter związany głównie ze stacją TVN. Chociaż ukończył studia związane z marketingiem bankowym, to ostatecznie wybrał drogę medialną i pełnił funkcję redaktora naczelnego w takich tytułach jak „Gala”, „Machina” czy „Przekrój”. Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił w 2002 roku, kiedy na antenie TVP po raz pierwszy wystąpił u boku Doroty Wellman. Ten lubiany przez widzów duet od 2007 roku wspólnie wita Polaków w porannym paśmie „Dzień Dobry TVN”.

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Jako najważniejsza twarz komercyjnej stacji prowadził wiele potężnych formatów rozrywkowych, występując zarówno samodzielnie, jak i w towarzystwie innych gwiazd, w tym między innymi Szymona Hołowni. Widzowie doskonale znają go z takich hitów jak „Milionerzy”, „Mam Talent!” oraz z jego osobistego cyklu podróżniczego pod tytułem „Niezwykłe Stany Prokopa”.

Prezenter przez bardzo długi czas niezwykle skutecznie ukrywał swoje życie prywatne przed błyskiem fleszy, jednak ostatecznie musiał zmierzyć się z medialnym szumem po rozstaniu z Marią Prażuch-Prokop. Małżeństwo przetrwało piętnaście lat, a cały związek ponad dwie dekady, zanim w kwietniu 2026 roku para wydała oficjalny komunikat o zakończeniu relacji. Była partnerka gwiazdora wyznała później, że formalności rozwodowe załatwiono w pełnej tajemnicy jeszcze przed publikacją oświadczenia w internecie. Kobieta nazwała ten proces „rozwodem jogowym”, ponieważ wszystko odbyło się w pełnej zgodzie oraz wzajemnym szacunku. Byli partnerzy zapowiedzieli brak dalszych komentarzy w tej sprawie i skupili się wyłącznie na wspólnym wychowywaniu swojej nastoletniej córki Zofii.

Marcin Prokop o zawodowym rozstaniu z Dorotą Wellman

Nadeszły miesiące letnie, co oznacza dla Marcina Prokopa oraz Doroty Wellman tymczasową przerwę w prowadzeniu wakacyjnych wydań śniadaniówki. Dziennikarze mają powrócić na ekrany dopiero wraz z nadejściem jesiennej ramówki. W rozmowie z dziennikarką portalu Plejada prowadzący odniósł się do obaw o to, że takie nagłe zniknięcie wywoła niepokój wśród stałych widzów stacji. Gwiazdor szybko uspokoił nastroje i zagwarantował, że jego przyjacielskie relacje z redakcyjną koleżanką pozostają w doskonałym stanie.

- Myślę, że każde nasze spotkanie jest zaskoczeniem, bo my też nie mamy żadnych ustaleń robionych przed programem. My nie siadamy i nie dogadujemy się, no Ty zadasz takie pytanie, ja zadam takie, albo ja zacznę, albo Ty zaczniesz. To wszystko dzieje się organicznie, bez żadnych wcześniejszych konsultacji, ustalenia, nawet bez scenariusza i to powoduje, że my się nawzajem siebie bardzo uważnie słuchamy - powiedział Prokop.

W dalszej części wywiadu prezenter odniósł się do zawieszenia wspólnych występów, komentując kwestię rzekomego redakcyjnego rozwodu.

- I tak robimy osobno bardzo dużo rzeczy, więc nie jesteśmy sklejeni ze sobą kropelką kleju, która nie pozwala nam się od siebie oderwać. Myślę, że nawet jest dużo więcej rzeczy, które robimy osobno niż robimy razem. Także nie odczuwam tego, że jesteśmy parą jako jakiejś dolegliwości, tylko jako jeden z ważnych elementów tej całej zawodowej układanki. Nie było nigdy rozmów o tym, żeby ten duet zawiesić, rozpuścić, zakończyć, czy jeszcze coś z nim innego zrobić. [...] Jednak mamy dość dużą higienę w tej relacji. Nie widujemy się codziennie, odpoczywamy od siebie w wakacje i po paru tygodniach takiego bycia osobno na świeżo jesteśmy w stanie za sobą zatęsknić. Więc nauczyliśmy się przez te wszystkie lata, jak te relacje układać, żeby ona cały czas była niczym świeży arbuz położony na stole w upalny dzień - podsumował Prokop.