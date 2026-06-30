Monika Goździalska uderza w Polaków narzekających na upały. Internauci nie przebierają w słowach

Kim jest Monika Goździalska z Big Brothera?

Monika Goździalska to polska osobistość telewizyjna, modelka i celebrytka, która zdobyła popularność dzięki swojemu bezkompromisowemu podejściu do tematów tabu i ciętemu językowi. Swoje pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jako nastoletnia modelka, pracując między innymi w stolicy Francji. W 2011 roku udało jej się zdobyć tytuł pierwszej wicemiss w prestiżowym konkursie Mrs. World. Rozpoznawalność w Polsce przyniósł jej udział w takich programach rozrywkowych jak trzecia i specjalna edycja „Big Brothera” oraz popularny kulinarny format „MasterChef”.

"Good Luck Guys" - Monika Goździalska o dramach w 2. edycji | WYWIAD

W minionych latach jej kariera nabrała nowego rozpędu za sprawą występu w reality show telewizji Polsat „The Real Housewives. Żony Warszawy”. Goździalska współpracowała również z Kanałem Zero założonym przez Krzysztofa Stanowskiego, gdzie wraz z raperem Tede prowadziła poranne pasma i format „022”. Dodatkowo spełnia się jako pisarka, publikując książki o realiach modelingu i życiu w Dubaju. Jest także przedsiębiorczą influencerką, twórczynią aplikacji Petgram, a jej profile w mediach społecznościowych śledzą setki tysięcy osób, które cenią jej wyrazisty wizerunek.

Monika Goździalska krytykuje Polaków narzekających na lato

Obecnie Monika Goździalska przebywa w Hiszpanii, gdzie dogląda budowy i remontu swojego nowego domu. Co ciekawe, do prac zatrudniła fachowców sprowadzonych z Polski z polecenia znajomej. Celebrytka postanowiła odnieść się do powszechnego wśród Polaków narzekania na wysokie temperatury, nie kryjąc przy tym sporej irytacji postawą rodaków.

- K**a, za cztery miesiące przyjdzie zima. Będzie padał śnieg, kurwa. Polak to jest najlepszy mistrzu. Kocham nas za to, kocham, naprawdę. Ja też kiedyś taka byłam, ale ja z tej drogi weszłam. Ja już nie będę błądziła. Dla mnie sytuacja ta nie ma miejsca. Ja nie narzekam, czy za ciepło, za gorąco. Zimna nie lubię, mówię o tym otwarcie. Ale wszyscy mamy okna i wiemy, że idzie zima. Więc nie narzekajmy, kiedy jest upał. Cieszmy się kur** życiem. Nie sposób po prostu jest wytrzymać w tym słońcu. Ono jest takie gorące, palące i chuj. I wiecie co? Wolę się palić i smażyć i grzać i pocić. I myć trzy razy dziennie. Niż siedzieć ku*** w zimie, w śniegu. W zimie kostki marzły, jak wychodzę z psem, rozumiecie? Że mi po prostu gacie do d**y przymarzają. To ja naprawdę wolę nie narzekać. Bo wolę korzystać ze słońca. Dziennie popatrzę, uff, jak gorąco - powiedziała Goździalska.

Wielu użytkowników mediów społecznościowych zgodziło się z opinią celebrytki, jednak nie obyło się bez krytycznych uwag. Część internautów postanowiła nawiązać do przebytych przez nią operacji plastycznych, drwiąc z wszczepionego silikonu. Celebrytka postanowiła nie reagować na te kąśliwe komentarze.