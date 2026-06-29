Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński obchodzą 12. rocznicę ślubu. Opublikowali archiwalne zdjęcie sprzed ponad dekady!

Jedwabne gody Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego

Telewizyjna gwiazda Izabela Janachowska i znany biznesmen Krzysztof Jabłoński celebrują właśnie 12 lat trwania swojego małżeństwa. Dawna tancerka i ekspertka od tematyki ślubnej postanowiła uczcić jedwabne gody okolicznościowym wpisem. Celebrytka zamieściła w sieci pamiątkową fotografię wykonaną w trakcie pierwszej rocznicy ślubu i przekazała partnerowi wyrazy głębokiej wdzięczności za wspólnie spędzony czas. Małżonkowie mają obecnie wieloletni staż związku, wspólnie dbają o rozwój swojego pierwszego potomka i z radością wyczekują narodzin kolejnego dziecka.

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Dziś świętujemy 12. rocznicę ślubu. To zdjęcie powstało podczas naszej pierwszej. Patrząc na nie po latach, czuję przede wszystkim wdzięczność. Za Ciebie. Za nas. Za wszystkie wspólne chwile i za życie, które od tylu lat tworzymy razem - napisała w sieci wzruszona Izabela.

Początki związku Izabeli Janachowskiej i milionera

Relacja tej dwójki rozpoczęła się 14 lat temu i od samego początku wywoływała ogromne poruszenie w opinii publicznej. Zakochani musieli mierzyć się z licznymi uwagami dotyczącymi 27-letniej różnicy wieku, jednak zupełnie ignorowali wszelkie nieprzychylne opinie na swój temat. Po dwóch latach od pierwszego spotkania para stanęła na ślubnym kobiercu i zorganizowała huczną uroczystość, o której bardzo głośno informowały wszystkie ogólnopolskie media.

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Małżonkowie często przypominają w wywiadach o słuszności tamtej życiowej decyzji. Popularna prezenterka wielokrotnie powtarzała dziennikarzom, że wybranek jej serca zapewnia jej potężne oparcie w codziennych trudach. To właśnie jego obecność pozwoliła tancerce w pełni rozwinąć skrzydła w biznesie oraz przed kamerami. Krzysztof Jabłoński odnosi na co dzień duże sukcesy w świecie biznesu i skutecznie unika niepotrzebnego rozgłosu medialnego, regularnie wspierając swoją żonę w realizacji nowych wyzwań zawodowych.

Izabela Janachowska spodziewa się drugiego dziecka

Partnerzy tworzą zgrany duet zarówno na polu zawodowym, jak i w zaciszu domowym. Oboje od dawna planowali powiększenie rodziny i to pragnienie wkrótce znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie. Prezenterka podzieliła się radosną nowiną w maju, kiedy zamieściła w internecie poruszający film informujący o kolejnej ciąży. Publikacja wywołała lawinę pozytywnych komentarzy od fanów. Niedługo potem ekspertka ślubna relacjonowała badanie lekarskie, w którym towarzyszył jej syn.

Wyczekiwany noworodek będzie drugim potomkiem w rodzinie popularnej prezenterki i bogatego przedsiębiorcy. Małżonkowie opiekują się obecnie chłopcem o imionach Christopher Alexander, który urodził się w 2019 roku. Gwiazda telewizji często wspominała w wywiadach o chęci posiadania kolejnego dziecka, mimo że łączenie obowiązków zawodowych z macierzyństwem wymagało od niej ogromnego wysiłku i znakomitej organizacji czasu.

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