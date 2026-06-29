Kamila Warzecha z "Top Model" przeszła kolejną metamorfozę. Dziś trudno ją rozpoznać

Początki kariery Kamili Warzechy w świecie mody

Zanim w 2016 roku zgłosiła się do telewizyjnego formatu, osiemnastoletnia wówczas dziewczyna była uczennicą technikum ekonomicznego w Krapkowicach na Opolszczyźnie. Znajdowała się w początkowej fazie medycznej korekty płci, dlatego urzędowe dokumenty nadal zawierały jej męskie dane. Aby w ogóle pomyśleć o karierze na wybiegu i wystąpić na castingu do szóstej odsłony show, przeszła drastyczną transformację sylwetki, zrzucając samodzielnie dwadzieścia kilogramów. Na telewizyjnych przesłuchaniach wspierała ją matka, która od samego początku całkowicie akceptowała jej drogę.

Mateusz Król z "Top Model": Nigdy nie chciałem żyć tak, jak moi rodzice

Trudne chwile Kamili Warzechy w domu modelek

Będąc pierwszą wyoutowaną osobą transpłciową w dziejach polskiej edycji tego formatu, natychmiast znalazła się w centrum uwagi mediów. W trakcie telewizyjnych zmagań eksperci zafundowali jej drastyczną zmianę, ścinając włosy i nadając im odcień jasnego blondu. Zgrupowanie nie było jednak wolne od konfliktów i napiętych sytuacji. W przestrzeni publicznej szeroko dyskutowano o słowach innego uczestnika, Daniela Tracza, który otwarcie podważał jej tożsamość płciową.

- Ka­mi­la to jest bar­dzo kon­tro­wer­syj­na oso­ba. To nie jest ko­bie­ta. Z cia­ła to prze­cież fa­cet jest. Czy­ta prze­cież ja­kieś kar­ty ta­ro­ta… Ta­rot to jest sza­tan. Jak pa­trze na nią, to wi­dzę i to i to. Wi­dzę i fa­ceta i ko­bie­tę. Ka­mi­la to na­praw­dę jest raz Ka­mi­la, a raz Ka­mil - komentował wtedy Daniel.

Uczestniczka wprost przyznawała, że te relacje oraz brak komfortu przy wykonywaniu poszczególnych wyzwań sprawiały, że obawiała się momentami o swoją przyszłość w formacie, co mocno wpływało na jej samopoczucie.

Zaskakująca metamorfoza Kamili Warzechy po latach

Po zakończeniu telewizyjnej przygody początkująca modelka zaprezentowała się jeszcze na kilku pokazach, jednak konsekwentnie stroniła od blasku fleszy i wywiadów. W rozmowie z portalem Plotek wyznała jasno, że wybieg nie jest jej jedynym pomysłem na życie po opuszczeniu głośnego programu telewizyjnego.

Quiz. My podajemy nazwisko, ty szukasz reality show Pytanie 1 z 13 Manuela Michalak Big Brother Bar Hotel Paradise Następne pytanie

- Po programie postawiłam na czas dla bliskich i samorozwój, lecz niekoniecznie w modelingu. Głównie na rozwijanie pasji takich jak właśnie medycyna niekonwencjonalna i naturalna, makijaż i branżą beauty, z którymi wiążę swoją najbliższą przyszłość i kształcenie, bo to kocham. W tych kierunkach chcę iść - mówiła przed laty w rozmowie z Plotkiem.

Dziś celebrytka aktywnie udziela się w sieci, gdzie publikuje kadry prezentujące jej nienaganną i smukłą figurę. Gwiazda wróciła do bardzo jasnego blondu na głowie, co doskonale podkreśla jej rysy twarzy. W mediach społecznościowych chętnie relacjonuje zagraniczne podróże po Europie w towarzystwie tajemniczego partnera, który na udostępnionych fotografiach darzy ją czułościami i mocno obejmuje. Fotografie ukazują zupełnie nowe oblicze dawnej uczestniczki modowego show.