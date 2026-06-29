Daria i Filip z polskiego "Love is Blind" szczerze o dzieciach. Zaskakująca deklaracja po roku małżeństwa

Zasady polskiej edycji programu Love is Blind na platformie Netflix

Rodzima edycja ogólnoświatowego formatu "Love is Blind" zadebiutowała na platformie Netflix w maju 2026 roku. Ten specyficzny eksperyment matrymonialny polega na tym, że uczestnicy szukają swojej drugiej połówki w całkowitej izolacji, nie widząc partnera na oczy. Do spotkania twarzą w twarz dochodzi dopiero po oświadczynach. Następnie zaręczeni wyjeżdżają na wspólny urlop, by chwilę później zamieszkać pod jednym dachem. Taki scenariusz to prawdziwy test dla par przed podjęciem ostatecznej decyzji na ślubnym kobiercu. Gospodarzami pierwszej polskiej odsłony show byli Zofia Zborowska-Wrona oraz Andrzej Wrona.

Droga Darii i Filipa do małżeństwa w programie Love is Blind: Polska

Wątek Darii i Filipa wywołał wśród odbiorców sporo emocji. Chociaż między tą dwójką wyraźnie iskrzyło, to produkcja skupiła się głównie na eksponowaniu ich flirtów z podtekstem erotycznym. Na domiar złego oboje angażowali się w relacje z innymi singlami – Daria łapała kontakt z Jackiem, natomiast Filip poznawał Julitę. Pomimo tych trudności podjęli decyzję o zaręczynach, a po opuszczeniu kabin musieli zmierzyć się z prozą życia. Obowiązki zawodowe Filipa jako stewarda i wynikająca z tego częsta absencja w domu bywały powodem kłótni. Para zdołała jednak wypracować kompromisy. Zdziwienie widzów było ogromne, gdy Filip, pomimo swoich obiekcji wobec instytucji małżeństwa, bez wahania zgodził się na ślub. Specjalny epizod „Reunion” udowodnił, że ich uczucie przetrwało i wciąż cieszą się wspólnym życiem.

Daria i Filip z Love is Blind wypowiadają się o dzieciach

Małżonkowie pojawili się w studiu śniadaniówki "halo tu Polsat". Podczas wizyty opowiadali o swojej więzi oraz sposobie jej zaprezentowania w formacie telewizyjnym.

Zofia Zborowska o relacji z ukochanym mężem. Tak dba o relacje z Andrzejem Wroną

- Mnie zaskoczyło to, jak swobodnie się przy sobie czujemy. To był naprawdę przyspieszony czas i my naprawdę dużo przeżyliśmy przez ten okres niecałych dwóch miesięcy. Mogę być po prostu każdą wersją siebie i czuję to, że mam na to przestrzeń, więc to było cudowne - powiedziała Daria.

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Zakochani już wcześniej zwracali uwagę, że kamery nie do końca rzetelnie oddały charakter ich relacji. Niektóre sytuacje zostały spłycone, przez co Filip mógł jawić się jako osoba nieco próżna. Ostatecznie jednak uporali się z wizerunkowymi wyzwaniami i zbudowali solidny związek.

W trakcie rozmowy poruszono także temat potencjalnego potomstwa. W innych krajach, jak Stany Zjednoczone czy Szwecja, zdarzało się, że w ciągu roku między nagraniami a premierą, niektóre pary spodziewały się już dzieci. Gospodarze programu postanowili dopytać o te kwestie polskich uczestników.

- Na ten moment nie planujemy dzieci - chcemy nacieszyć się sobą, wspólnie podróżować i realizować nasze marzenia - powiedzieli.