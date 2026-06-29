Zwyciężczyni "Love Island" dzieli się radosną nowiną. Magda Lichota spodziewa się dziecka

Kim jest Magda Lichota z programu "Love Island"?

Celebrytka zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność za sprawą udziału w czwartej odsłonie randkowego formatu "Love Island. Wyspa miłości", emitowanego w 2021 roku. W telewizyjnym show stworzyła zgrany duet z Wiktorem Biernackim, z którym ostatecznie wygrała główną nagrodę. Ich relacja nabrała rumieńców w 2022 roku, gdy mężczyzna podczas gościnnego występu w szóstym sezonie oświadczył się partnerce, co stanowiło pierwsze takie wydarzenie w historii krajowej wersji programu.

Uczucie nie przetrwało jednak próby czasu i para rozstała się w 2024 roku. Zwyciężczyni przeszła wtedy wizualną przemianę, zmieniając kolor włosów z blondu na ciemniejszy odcień, a trudne chwile przekształciła w zawodowy triumf. Prowadząc profil na Instagramie, który śledzi obecnie przeszło 160 tysięcy użytkowników, odeszła od wizerunku opartego wyłącznie na reality show, publikując humorystyczne materiały wideo o nieudanych spotkaniach towarzyskich. Z kolei w 2025 roku dołączyła do obsady projektu "The 50" realizowanego dla platformy Prime Video, gdzie na planie natknęła się na swojego dawnego narzeczonego.

Magda Lichota z "Love Island" spotkała w nowym programie swojego ex. Jak zareagowała?

Magda Lichota w ciąży. Kiedy wyznaczono termin porodu?

W czerwcu 2026 roku celebrytka przekazała informację o zaręczynach ze swoim obecnym partnerem, będącym zawodowym piłkarzem. Ten krok mocno zaskoczył obserwatorów, jednak nikt nie spodziewał się kolejnych rewelacji. Zaledwie kilka dni później kobieta ogłosiła, że oczekuje narodzin pierwszego dziecka. Sympatycy influencerki byli w niemałym szoku, ponieważ wcześniej nie wspominała publicznie o planach macierzyńskich, a jak się okazało, powiększenie rodziny było świadomym i zamierzonym działaniem.

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- Na początku marca stwierdziliśmy, że w sumie to już chcemy, a pod koniec kwietnia zrobiłam test ciążowy. Za co jestem bardzo wdzięczna i oby wszystko do końca poszło tak gładko i sprawnie. [...]. Zaczęłam drugi trymestr i moje siły witalne powoli wracają - napisała Magda.

Obecnie influencerka znajduje się w czternastym tygodniu ciąży, a wstępny termin przyjścia na świat malucha wyznaczono na pierwszy dzień stycznia 2027 roku.

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