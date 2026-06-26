Oto najstarsi uczestnicy w historii "Tańca z Gwiazdami". Jeden ma ponad 80 lat

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Historia "Tańca z Gwiazdami" w Polsce

Format „Taniec z Gwiazdami”, bazujący na brytyjskim pomyśle „Strictly Come Dancing”, zadebiutował na polskim rynku w 2005 roku za sprawą stacji TVN. Program skupia się na rywalizacji duetów, gdzie znane osobistości pod okiem zawodowych tancerzy przygotowują układy choreograficzne. Nagrodą dla najlepszej pary jest Kryształowa Kula oraz gratyfikacja finansowa. Od 2014 roku, po trzynastu edycjach wyemitowanych w TVN, prawa do programu przejął Polsat. O wynikach poszczególnych duetów decyduje połączony werdykt publiczności i jurorów. Od samego początku, bez przerwy, w składzie jurorskim zasiada Iwona Pavlović, zyskująca przydomek „Czarnej Mamby”.

Zwycięzcy wszystkich polskich edycji "Tańca z Gwiazdami"

Do tej pory widzowie w Polsce mogli oglądać ponad 30 odsłon „Tańca z Gwiazdami”. W historii programu pojawili się tancerze, którym udało się zdobyć statuetkę więcej niż jeden raz. Kto znalazł się na liście triumfatorów?

Laureaci edycji transmitowanych w TVN:

1. edycja - Olivier Janiak - Kamila Kajak.

2. edycja - Katarzyna Cichopek - Marcin Hakiel.

3. edycja - Rafał Mroczek - Aneta Piotrowska.

4. edycja - Kinga Rusin - Stefano Terrazzino.

5. edycja - Krzysztof Tyniec - Kamila Kajak.

6. edycja - Anna Guzik - Łukasz Czarnecki.

7. edycja - Magdalena Walach - Cezary Olszewski.

8. edycja - Agata Kulesza - Stefano Terrazzino.

9. edycja - Dorota Gardias - Andrej Mosejcuk.

10. edycja - Anna Mucha - Rafał Maserak.

11. edycja - Julia Kamińska - Rafał Maserak.

12. edycja - Monika Pyrek - Robert Rowiński.

13. edycja - Kacper Kuszewski - Anna Głogowska.

Laureaci edycji zrealizowanych przez Polsat:

1. edycja - Aneta Zając - Stefano Terrazzino.

2. edycja - Agnieszka Sienkiewicz - Stefano Terrazzino.

3. edycja - Krzysztof Wieszczek - Agnieszka Kaczorowska.

4. edycja - Ewelina Lisowska - Tomasz Barański.

5. edycja - Anna Karczmarczyk - Jacek Jeschke.

6. edycja - Robert Wabich - Hanna Żudziewicz.

7. edycja - Natalia Szroeder - Jan Kliment.

8. edycja - Beata Tadla - Jan Kliment.

9. edycja - Joanna Mazur - Jan Kliment.

10. edycja - Damian Kordas - Janja Lesar.

11. edycja - Edyta Zając - Michał Bartkiewicz.

12. edycja - Piotr Mróz - Hanna Żudziewicz.

13. edycja - Ilona Krawczyńska - Robert Rowiński.

14. edycja - Anita Sokołowska - Jacek Jeschke.

15. edycja - Vanessa Aleksander - Michał Bartkiewicz.

16. edycja - Maria Jeleniewska - Jacek Jeschke.

17. edycja - Mikołaj „Bagi” Bagiński - Magdalena Tarnowska.

18. edycja - Gamou Fall i Hanna Żudziewicz.

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie

Zestawienie najstarszych uczestników polskiego "Tańca z Gwiazdami"

Tytuł najstarszego uczestnika w polskiej odsłonie „Tańca z Gwiazdami” przypadł Andrzejowi Rosiewiczowi. Pobił on dotychczasowy rekord, będąc starszym od poprzedniej rekordzistki o przeszło dekadę! Udział dojrzałych wiekowo gwiazd nie jest rzadkością w tym programie. Stworzyliśmy ranking dwudziestu najstarszych celebrytów, którzy spróbowali swoich sił na parkiecie. Zestawienie może przynieść kilka niespodzianek.