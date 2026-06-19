Quiz o Ranczo. Oni już nie wrócą do serialu. Pamiętasz tych bohaterów?

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-19 13:35

"Ranczo" wkrótce dostanie swoje upragnione zakończenie. Podczas finałowego, domykającego sezonu, poznamy finał wielu wątków. Niektórych bohaterów niestety nie zobaczymy na ekranie. Postanowiliśmy sprawdzić, czy ich dobrze pamiętacie. Ci bohaterowie nie wrócą do "Rancza"!

"Ranczo" to kultowy fenomen

Serial komediowo-obyczajowy, stworzony przez scenarzystów Roberta Bruttera i Jerzego Niemczuka oraz reżysera Wojciecha Adamczyka, stał się ogromnym hitem TVP1 w latach 2006–2016. Fabuła skupia się na Lucy Wilskiej, Amerykance polskiego pochodzenia, która dziedziczy zniszczony dworek w zmyślonej wsi Wilkowyje. Jej przyjazd całkowicie zmienia życie lokalnej społeczności. Głównym wątkiem produkcji jest konflikt braci bliźniaków  Wójta i Proboszcza  granych przez Cezarego Żaka. Serial pokazuje realia wiejskiego życia, wątki romantyczne, rywalizację urzędu z parafią oraz dyskusje bohaterów na słynnej ławeczce.

Choć początkowo planowano tylko cztery sezony, ogromna oglądalność sięgająca 10 milionów widzów sprawiła, że ostatecznie nakręcono 10 serii, czyli 130 odcinków, a także film kinowy.

Tak naprawdę wyglądają Wilkowyje. Odwiedziliśmy wieś z Rancza

Wielka reaktywacja "Rancza". Kto się pojawił na planie? 

Informacja z 2025 roku o reaktywacji kultowego serialu wywołała ogromne poruszenie wśród fanów. Mimo że obsada początkowo unikała podawania szczegółów, wielu aktorów otwarcie deklarowało chęć ponownego wcielenia się w swoje postacie. Oficjalne potwierdzenie nastąpiło 9 czerwca w trakcie wspólnego czytania scenariusza, w którym wzięła udział grupa gwiazd występujących w dawnych sezonach. Na tym wydarzeniu pojawili się:

  • Violetta Arlak;
  • Artur Barciś;
  • Magdalena Kuta;
  • Jacek Kawalec;
  • Marta Chodorowska;
  • Piotr Ligienza;
  • Arkadiusz Nadera;
  • Cezary Żak;
  • Grażyna Zielińska;
  • Katarzyna Żak;
  • Bartłomiej Kasprzykowski;
  • Ilona Ostrowska.

Wiadomo już, że nikt nie zastąpi bohaterów, którzy zmarli w przerwie emisyjnej. 

Quiz: Tych bohaterów nie zobaczysz w "Ranczo". Dobrze ich pamiętasz? 

Kilku bohaterów w przerwie emisyjnej pożegnało się ze światem. Grażyna Zielińska w rozmowie z VOX FM przyznała, że Wojciech Adamczyk nie zamierza "wskrzeszać" nieżyjących bohaterów. Nikt za nich się nie pojawi, a ich wątki zostaną również domknięte.

Postanowiliśmy przypomnieć bohaterów, których nie zobaczymy w nowym sezonie "Rancza". Sprawdźcie się w tym quizie! 

Quiz o Ranczo. Oni już nie wrócą do serialu. Pamiętasz tych bohaterów?
Pytanie 1 z 11
Leon Niemczyk zagrał
Leon Niemczyk
Ranczo