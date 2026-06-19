Quiz o Ranczo. Oni już nie wrócą do serialu. Pamiętasz tych bohaterów?

"Ranczo" to kultowy fenomen

Serial komediowo-obyczajowy, stworzony przez scenarzystów Roberta Bruttera i Jerzego Niemczuka oraz reżysera Wojciecha Adamczyka, stał się ogromnym hitem TVP1 w latach 2006–2016. Fabuła skupia się na Lucy Wilskiej, Amerykance polskiego pochodzenia, która dziedziczy zniszczony dworek w zmyślonej wsi Wilkowyje. Jej przyjazd całkowicie zmienia życie lokalnej społeczności. Głównym wątkiem produkcji jest konflikt braci bliźniaków Wójta i Proboszcza granych przez Cezarego Żaka. Serial pokazuje realia wiejskiego życia, wątki romantyczne, rywalizację urzędu z parafią oraz dyskusje bohaterów na słynnej ławeczce.

Choć początkowo planowano tylko cztery sezony, ogromna oglądalność sięgająca 10 milionów widzów sprawiła, że ostatecznie nakręcono 10 serii, czyli 130 odcinków, a także film kinowy.

Tak naprawdę wyglądają Wilkowyje. Odwiedziliśmy wieś z Rancza

Wielka reaktywacja "Rancza". Kto się pojawił na planie?

Informacja z 2025 roku o reaktywacji kultowego serialu wywołała ogromne poruszenie wśród fanów. Mimo że obsada początkowo unikała podawania szczegółów, wielu aktorów otwarcie deklarowało chęć ponownego wcielenia się w swoje postacie. Oficjalne potwierdzenie nastąpiło 9 czerwca w trakcie wspólnego czytania scenariusza, w którym wzięła udział grupa gwiazd występujących w dawnych sezonach. Na tym wydarzeniu pojawili się:

Violetta Arlak;

Artur Barciś;

Magdalena Kuta;

Jacek Kawalec;

Marta Chodorowska;

Piotr Ligienza;

Arkadiusz Nadera;

Cezary Żak;

Grażyna Zielińska;

Katarzyna Żak;

Bartłomiej Kasprzykowski;

Ilona Ostrowska.

Wiadomo już, że nikt nie zastąpi bohaterów, którzy zmarli w przerwie emisyjnej.

Quiz: Tych bohaterów nie zobaczysz w "Ranczo". Dobrze ich pamiętasz?

Kilku bohaterów w przerwie emisyjnej pożegnało się ze światem. Grażyna Zielińska w rozmowie z VOX FM przyznała, że Wojciech Adamczyk nie zamierza "wskrzeszać" nieżyjących bohaterów. Nikt za nich się nie pojawi, a ich wątki zostaną również domknięte.

Postanowiliśmy przypomnieć bohaterów, których nie zobaczymy w nowym sezonie "Rancza". Sprawdźcie się w tym quizie!