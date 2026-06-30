Klaudia Halejcio zachwycona oprawą ślubu. "Ludzie płakali". Zobaczcie detale!

Klaudia Halejcio opowiada o tajnym ślubie

Klaudia Halejcio sformalizowała wreszcie swój związek z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim, z którym jest od lat. Aktorka do samego końca trzymała w tajemnicy szczegóły ceremonii, więc publikacja pierwszych zdjęć wywołała ogromne poruszenie wśród internautów. Francuski plener, zabytkowa świątynia, imponujące dekoracje i przepiękna suknia ślubna sprawiły, że wszystko przypominało raczej plan filmowy niż prawdziwe życie. Podczas pełnej wzruszeń uroczystości w rodzinnym gronie nie zabrakło również wyjątkowych momentów z udziałem dzieci. Córka aktorki, Nel, oraz pasierbica Halejcio, Hania, wystąpiły w białych sukienkach, zdobywając sympatię zarówno zgromadzonych gości, jak i fanów w sieci.

Teraz Klaudia postanowiła podzielić się z obserwatorami zdjęciami zjawiskowych dekoracji, które stworzyły niesamowity klimat podczas ceremonii. Aktorka zdradziła, że na ich widok goście nie kryli łez wzruszenia!

Zobacz także: Klaudia Halejcio pokazała zdjęcia z kościoła i wyznała: "Miłość nie zaczęła się tego dnia". Ślub jak z filmu?

QUIZ. Najpiękniejsze śluby w Na dobre i na złe. Rozpoznaj młode pary z Leśnej Góry po jednym zdjęciu! Pytanie 1 z 10 Na początek najnowszy ślub w Leśnej Górze. Para młoda to... Blanka Consalida i Krzysztof Radwan Mario Milewski i Gloria Krasucka Blanka Consalida i Mario Milewski Następne pytanie

Klaudia Halejcio-Wojciechowska o miłości

Odliczanie do ceremonii dobiegło końca! Na początku czerwca pojawiły się pierwsze plotki o potajemnym ślubie, kiedy to wyszło na jaw, że w oficjalnych dokumentach Klaudia posługuje się już dwuczłonowym nazwiskiem Halejcio-Wojciechowska. Jak się okazało, przypuszczenia fanów były słuszne. Dopiero jakiś czas po uroczystości aktorka opublikowała wyjątkowe zdjęcia z kościoła i wesela. Towarzyszyły im wzruszające refleksje na temat miłości, w których gwiazda zaznaczyła, że uczucie jej i męża rozkwitło na długo przed ceremonią zaślubin:

Miłość nie zaczęła się tego dnia. Tego dnia po prostu obiecaliśmy sobie, że będziemy ją wybierać każdego dnia…

Swoje przemyślenia opublikował również mąż gwiazdy:

W życiu można zdobyć wiele. Ale są rzeczy, których nie da się wygrać, można jedynie być za nie wdzięcznym.

W komentarzach zaroiło się od komplementów zachwyconych internautów. Chwalili romantyczny klimat wydarzenia, wygląd panny młodej oraz niesamowitą atmosferę uroczystości. Trudno się dziwić tej reakcji.

Zobacz także: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wzięli ślub. Tyle miał kosztować ich lot prywatnym samolotem

Klaudia Halejcio odsłania kulisy ceremonii

Klaudia Halejcio udostępniła pamiątkowe wideo z tego niezapomnianego dnia oraz serię zdjęć. Na swoim InstaStory opublikowała kadry, zwracając uwagę na drobne szczegóły, które mogły umknąć uwadze internautów. Relacja obejmowała również kulisy przygotowań - proces tworzenia ślubnego wizerunku i profesjonalną sesję zdjęciową, przypominającą plan zdjęciowy luksusowego magazynu.

Gwiazda opatrzyła materiały krótkim komentarzem:

Przed nami całe życie. Wystarczyło jedno spojrzenie.

Wśród opublikowanych kadrów znalazło się również ujęcie podłogi w kościele przystrojonej wazonami z białymi świecami oraz fotografia skrzypaczki:

Ta droga prowadziła do ołtarza. Dla mnie prowadziła do nowego rozdziału życia. To właśnie od dźwięku skrzypiec zaczęła się ta historia.

Klaudia wyraziła również ogromne uznanie dla fotografki, Marty Machej, za uchwycenie niezwykłych momentów:

Są fotografowie, którzy robią piękne zdjęcia. A są tacy, którzy potrafią zatrzymać emocje. Twoje zdjęcia mają duszę.

Gwiazda nie kryła zachwytu nad dekoracjami, w tym oprawą florystyczną:

To, jaką atmesferę stworzyłaś swoimi dekoracjami, sprawiło, że ludzie płakali, zanim jeszcze pojawiliśmy się w kościele.

Podkreśliła również, że każdy detal był perfekcyjnie dopracowany, a samo miejsce ceremonii miało dla niej wyjątkowe znaczenie:

To miejsce zostanie w moim sercu na zawsze. Nie dlatego, że jest jednym z najpiękniejszych kościołów, jakie widziałam. Dlatego że właśnie tutaj wypowiedzieliśmy najważniejsze słowa naszego życia.

Klaudia Halejcio nie chciała wystąpić z ukochanym w programie

Zobacz więcej zdjęć. Izabela Janachowska pokazała, jak świętuje z mężem-milionerem. To już 12 lat po ślubie