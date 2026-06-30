Paulina Holtz stanowczo o wychowaniu córek. Zdradziła trudną prawdę o szkole

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-30 14:35

Paulina Holtz to niezwykle popularna aktorka telewizyjna. Widzowie mogli ją ostatnio oglądać w zaskakującej roli w produkcji HBO MAX o tytule "Proud". Gwiazda na co dzień bardzo dba o prywatność swojej rodziny w mediach społecznościowych. Ostatnio jednak zrobiła wyjątek i opowiedziała dziennikarzom o relacji z dorastającymi córkami. Zwróciła przy tym uwagę na jeden kluczowy problem.

Paulina Holtz z serialu Klan. Kariera i życie prywatne aktorki

Widzowie kojarzą Paulinę Holtz z wieloletniej roli Agnieszki Lubicz w serialu "Klan". Warszawianka jest absolwentką miejscowej Akademii Teatralnej i dorastała w artystycznym domu. Jej matka to znana aktorka Joanna Żółkowska, a ojciec Witold Holtz zajmował się reżyserią. Rodzice artystki podjęli w przeszłości decyzję o rozstaniu. Mimo tej trudnej sytuacji gwiazda dorastała w bezpiecznej atmosferze wzajemnego szacunku i przyjaźni.

Artystka nie ogranicza się wyłącznie do występów przed kamerą i na stołecznych scenach teatralnych. Aktorka jest dyplomowaną instruktorką fitnessu oraz regularnie startuje w maratonach. Gwiazda promuje również dietę wegańską i chętnie włącza się w kampanie społeczne na rzecz praw kobiet. Stanowi ewenement w polskim show-biznesie. Z powodzeniem łączy dużą rozpoznawalność z całkowitą niezależnością oraz życiem opartym na własnych fundamentach.

Paulina Holtz szczerze o wychowaniu dorastających córek

Aktorka powiela życiowe wzorce odziedziczone po matce i konsekwentnie unika formalizowania swoich relacji uczuciowych. Gwiazda uważa zwyczajnie, że urzędowy papier nigdy nie zapewni ludziom prawdziwego szczęścia. Od niemal dwóch dekad buduje udany związek partnerski z operatorem filmowym Michałem Nowakowskim. Para doczekała się dwóch nastoletnich córek o imionach Antonina oraz Marcelina. Artystka chroni rodzinę i niezwykle rzadko dzieli się wizerunkiem bliskich w przestrzeni publicznej. W ostatniej rozmowie z portalem Plejada postanowiła jednak opisać swoje metody wychowawcze. Zatroskana matka uczy obie dziewczynki krytycznego myślenia oraz życiowej samodzielności od najmłodszych lat.

Paulina Holtz, znana aktorka, uśmiecha się na tle loga Halo! Tu Polsat. Blondynka w czerwono-białej koszuli w kratę i brązowych spodniach, z dłońmi na biodrach. Więcej o relacji z córkami i wychowaniu przeczytasz na naszym portalu.
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- Zwłaszcza w dobie w tej chwili dezinformacji i różnych rzeczy trzeba wychowywać dzieci tak, żeby znały drogę do prawdy, żeby znały, żeby umiały oceniać w ogóle rzeczywistość w sposób taki krytyczny. A do tego jest potrzeba umiejętności krytycznego myślenia, które nie rodzi się z wypełniania marzeń rodziców, tylko z podążania własną ścieżką. Więc oczywiście się one mnie proszą o pomoc. Jeśli jestem kompetentna w jakiejś sytuacji, to zawsze chętnie coś podpowiem. Jeśli nie jestem kompetentna, to wysyłam na korepetycje.. Najczęściej jeśli potrzebują, to tak to się kończy, bo niestety ja w wielu przestrzeniach nie jestem kompetentna, jeśli chodzi o szkołę obecnie, zwłaszcza jeśli chodzi o przedmioty ścisłe - powiedziała Holtz.

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