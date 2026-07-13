Znasz na pamięć każdą muzyczną playlistę w aucie? Te zabawne audiobooki rozkręcą nawet najnudniejszą trasę

Co działa najlepiej w aucie?

W trasie najlepiej sprawdzają się historie, które mają lekki ton, wyrazistych bohaterów i dużo dialogów. Nie chodzi o to, żeby analizować fabułę jak na egzaminie, tylko żeby dać się jej prowadzić razem z drogą.

Najczęściej dobrze wypadają:

komedie z absurdem i przerysowanymi sytuacjami,

lekkie powieści przygodowe,

humorystyczne kryminały,

audioseriale z dynamiczną narracją.

Jeśli w trakcie jazdy masz ochotę na coś bardziej osobistego, ale nadal lekkiego, warto zerknąć na: https://audioteka.com/pl/katalog/biografie/.

Które audiobooki warto wybrać na podróż?

Jednym z najczęściej polecanych kierunków są historie oparte na inteligentnym humorze i absurdzie. Przykładowo „Autostopem przez Galaktykę” Douglasa Adamsa to opowieść, w której kosmos, filozofia i kompletny chaos tworzą bardzo lekki, a jednocześnie błyskotliwy klimat. Idealne, gdy droga zaczyna się dłużyć.

Podobnie działa „Dobry omen” Neila Gaimana i Terry’ego Pratchetta, gdzie anioł i demon próbują wspólnie powstrzymać koniec świata. To przykład historii, w której dialogi i relacje między bohaterami są ważniejsze niż sama akcja – i właśnie dlatego świetnie sprawdza się w samochodzie.

Dlaczego superprodukcje robią różnicę? Kilka przykładów, które naprawdę bawią w trasie

Na szczególną uwagę zasługują superprodukcje Audioteki, które zmieniają słuchanie w coś znacznie bliższego filmowi niż książce – są w nich głosy wielu aktorów, muzyka tworzona specjalnie pod historię i efekty dźwiękowe, które budują przestrzenność scen.

To dlatego w aucie brzmią wyjątkowo dobrze: dialogi są żywe, tempo szybkie, a sceny „dzieją się” wokół słuchacza, a nie tylko są opowiadane.

Dobrym przykładem lekkich, wciągających superprodukcji dostępnych w katalogu Audioteki są:

„Nieświęta trójca” – Maciej Michalczyk, Paulina Król. Humor sytuacyjny osadzony w klasztornym świecie, gdzie zderzenie charakterów i absurd prowadzą całą historię.

– Maciej Michalczyk, Paulina Król. Humor sytuacyjny osadzony w klasztornym świecie, gdzie zderzenie charakterów i absurd prowadzą całą historię. „Recepcja” – Klaudia Mynarska, Łukasz Orbitowski. Lekka, komediowa opowieść o hotelowej codzienności, w której każda zmiana gości generuje nowe, nieprzewidziane sytuacje.

– Klaudia Mynarska, Łukasz Orbitowski. Lekka, komediowa opowieść o hotelowej codzienności, w której każda zmiana gości generuje nowe, nieprzewidziane sytuacje. „Ekskluzywny Klub Sportowy” – Klaudia Mynarska, Łukasz Orbitowski. Satyra na środowisko „ambitnych” klubów, gdzie sport schodzi na drugi plan, a liczą się przede wszystkim relacje i chaos organizacyjny.

Wygoda, która ma znaczenie w podróży

W aucie liczy się prostota. Dlatego dobrze jest pobrać audiobook wcześniej i korzystać z trybu offline, żeby nie martwić się o zasięg. Przy dłuższych trasach przydaje się też obsługa Android Auto, która pozwala sterować odtwarzaniem bez sięgania po telefon.

Jeśli słuchasz regularnie, naturalnym wyborem może być Plan Optymalny, który daje dostęp do katalogu Audioteka Klub i pozwala słuchać bez limitu godzin. Nowi użytkownicy mogą skorzystać z 14 dni bez opłat. Alternatywą jest Plan na start – dostępny w promocyjnej cenie przez pierwsze trzy miesiące, również z dostępem bez limitu godzin. Dla osób słuchających okazjonalnie pozostaje Plan Smart 20h z 20 godzinami miesięcznie.

Czasem wystarczy jedna dobrze opowiedziana historia, żeby nawet najdłuższa trasa przestała być męcząca i stała się po prostu częścią przygody.

Materiał powstał w ramach płatnej współpracy z Audioteka Group.

Materiał sponsorowany