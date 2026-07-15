Znamy stawkę dla statystów na planie "Rancza". Ta kwota dzieli internautów

Nowa odsłona "Rancza". Co wiadomo o kontynuacji?

Popularna produkcja TVP, która przez lata z przymrużeniem oka portretowała polską mentalność na przykładzie mieszkańców fikcyjnej miejscowości, wkrótce znów zagości na ekranach. Oryginalny format „Ranczo”, skupiony wokół przygód wracającej ze Stanów Zjednoczonych Lucy oraz niekończącego się sporu między wójtem a proboszczem, zyskał status telewizyjnego hitu. Nadchodzący projekt, przygotowany jeszcze przed śmiercią Andrzeja Grembowicza, ma być świeżym spojrzeniem na to uwielbiane uniwersum. Mimo że fani zobaczą wielu znajomych aktorów, zabraknie między innymi nieodżałowanego Pawła Królikowskiego. Twórcy zapowiadają jednak, że zachowają charakterystyczny nastrój serialu. Nie zabraknie zatem lokalnych układów, intryg i oczywiście rozmów na słynnej ławeczce przed sklepem Więcławskiej.

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Daniel Olbrychski traktowany po królewsku na planie "Rancza"

Zarobki na planie "Rancza". Trwają poszukiwania statystów

Prace nad finałową serią, zapowiadaną jako spin-off, już wystartowały. Jeruzal znów wciela się w serialowe Wilkowyje, a ekipa filmowa prężnie działa na planie. Jak przy każdym tak dużym projekcie, poszukiwani są statyści, którzy uwiarygodnią przedstawiane sceny. Obecnie trwa rekrutacja do dwóch grup:

20 osób, które wcielą się w dziennikarzy,

80 osób w strojach wizytowych, na przykład w garniturach.

Osoby odpowiedzialne za reżyserię osobiście weryfikują zgłoszenia. Zainteresowani powinni wysłać wiadomość na adres [email protected]. Co musi znaleźć się w aplikacji?

Imię i nazwisko,

Numer kontaktowy,

Adres e-mail,

Doświadczenie związane z serialem,

Aktualna fotografia.

Zdjęcia realizowane są w dwóch lokalizacjach: w Warszawie oraz w samym Jeruzalu. W przypadku wyboru kandydata produkcja ma przekazać dokładne informacje logistyczne. Jeśli nagrania odbywają się poza stolicą, organizatorzy deklarują możliwość transportu.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, statysta za jeden dzień pracy może otrzymać około 110 zł. Taka propozycja wywołała dyskusję w internecie. Niektórzy twierdzą, że możliwość pojawienia się w słynnym serialu rekompensuje niewysoką kwotę. Z kolei inni przeliczają to na stawkę godzinową, która wynosi około 10 zł, co uważają za niewystarczające.

Stawki dla statystów. Ile można zarobić na planach seriali?

Jak te kwoty mają się do realiów branży? Zazwyczaj dniówka waha się między 90 a 300 zł, a ostateczna suma zależy od wielkości przydzielonego zadania. Zwykłe tło, takie jak siedzenie w kawiarni czy udział w tłumie, wyceniane jest od 90 do 150 zł za dzień. Jeśli jednak pojawia się konieczność wypowiedzenia choćby krótkiego zdania, stawka rośnie i może wynieść od 110 do nawet 300 zł. Przykładowo, przy dłuższych umowach o dzieło, produkcja „Ukrytej Prawdy” proponowała nawet do 5000 zł. Z kolei w „Pamiętnikach z wakacji” można było zarobić 3000 zł brutto za cały wyjazd, a do tego twórcy zapewniali darmowy nocleg, wyżywienie oraz loty.