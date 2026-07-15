Millenialsi, nazywani też pokoleniem Y, to osoby urodzone w latach około 1981–1996. Dorastali w czasach dynamicznych zmian technologicznych, wchodząc w dorosłość w erze internetu, telefonów komórkowych i mediów społecznościowych. Cechuje ich silna orientacja na rozwój osobisty, elastyczność zawodowa i potrzeba równowagi między pracą a życiem prywatnym. Millenialsi często poszukują sensu w pracy i cenią firmy, które oferują wartości zgodne z ich przekonaniami.

Są również pokoleniem globalnym. Mają łatwy dostęp do informacji i inspiracji z całego świata, co kształtuje ich otwartość i świadomość społeczną. Jednocześnie bywają krytykowani za zbyt duże przywiązanie do technologii i oczekiwanie szybkich efektów. To pokolenie znacząco wpływa na rynek pracy, konsumpcję oraz kulturę, wprowadzając nowe standardy komunikacji, stylu życia i podejścia do innowacji.

Przygotowaliśmy dla was quiz z muzyki polskich millenialsów. Dacie sobie radę?

Quiz dla millenialsów z polskiej muzyki Pytanie 1 z 8 "Długość dźwięku samotności" Myslovitz Maanam Agnieszka Chylińska Następne pytanie