QUIZ z polskiej muzyki millenialsów. Mandaryna i Doda to dopiero początek nostalgii

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-15 9:38

Jesteś gotów na nostalgiczną podróż w czasie? Wróćmy do epoki, w której królowały kasety magnetofonowe, walkmany i przeboje, które znała cała Polska. Ten quiz to prawdziwy test dla wszystkich, którzy dorastali w latach 90. i na początku 2000. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz hity, które leciały w każdej radiostacji i na każdej dyskotece. Przygotuj się na dawkę wspomnień i udowodnij, że jesteś prawdziwym millennialsem z krwi i kości!

Michał Wiśniewski i Mandaryna na skuterze wodnym. Rozwiąż quiz o muzyce millenialsów w VOX FM.
Autor: Super Express

Millenialsi, nazywani też pokoleniem Y, to osoby urodzone w latach około 1981–1996. Dorastali w czasach dynamicznych zmian technologicznych, wchodząc w dorosłość w erze internetu, telefonów komórkowych i mediów społecznościowych. Cechuje ich silna orientacja na rozwój osobisty, elastyczność zawodowa i potrzeba równowagi między pracą a życiem prywatnym. Millenialsi często poszukują sensu w pracy i cenią firmy, które oferują wartości zgodne z ich przekonaniami.

Są również pokoleniem globalnym. Mają łatwy dostęp do informacji i inspiracji z całego świata, co kształtuje ich otwartość i świadomość społeczną. Jednocześnie bywają krytykowani za zbyt duże przywiązanie do technologii i oczekiwanie szybkich efektów. To pokolenie znacząco wpływa na rynek pracy, konsumpcję oraz kulturę, wprowadzając nowe standardy komunikacji, stylu życia i podejścia do innowacji.

Przygotowaliśmy dla was quiz z muzyki polskich millenialsów. Dacie sobie radę?

Quiz dla millenialsów z polskiej muzyki
Pytanie 1 z 8
"Długość dźwięku samotności"
Millenialsi reagują na muzykę Influencerów | Eska Reakcje
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